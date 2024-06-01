古尔曼称苹果 iOS 18 / macOS 15 将升级设置应用：重整布局、简化导航、增强搜索

IT之家 6 月 1 日消息，彭博社马克・古尔曼今天曝料称苹果计划在 iOS 18 和 macOS 15 系统中，精简“设置”应用，重新安排设置应用内各个选项，并采用更简洁的布局，增强搜索功能，让其更易于浏览。

iOS 18

当前 iOS 系统中用户在设置应用中搜索某个选项时，经常会出现没有结果或结果错误的情况。例如“充电优化”（iPhone 15 Pro 机型上的一项设置）等设置选项就无法出现在搜索结果中。

古尔曼表示 iOS 18 设置应用将启用全新的用户界面，重新组织布局，简化页面导航、改进搜索功能，此外苹果还将会改进控制中心。

macOS 15

苹果计划调整 macOS 系统的设置菜单选项，会按照“优先级和整体重要性”来衡量重新排列 macOS 设置选项，IT之家附上相关调整内容如下：

“通知”和“声音”类别将下移

“常规设置”将上移至“网络设置”之下

现有的壁纸和显示部分不再有专门部分，和常规设置、辅助功能设置等放在一起

隐私和安全将和 Touch ID 和密码以及其他相关设置放在一起

Siri 和 Spotlight 将和互联网账户和游戏中心放在一起

而苹果计划在 iOS 18 和 macOS 15 系统中，调整 Spotlight 和整个操作系统搜索，并支持通过 Siri 语音命令来控制应用的某项功能。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。