Apple Arcade 阵容加一：益智游戏《Where Cards Fall》登陆苹果 Vision Pro 头显

IT之家 5 月 31 日消息，苹果公司正在 Vision Pro 头显上不断推出各种 Apple Arcade 游戏内容，参考官方新闻稿，今天便有一款名为《Where Cards Fall》的益智游戏登上相关平台。

IT之家注意到，《Where Cards Fall》此前便已支持 iPhone、iPad、Apple TV 和 Mac 平台，本作还在 2020 年获得了苹果设计奖，号称是一款“梦幻般的空间益智游戏”，结合了一段“成年故事”，要求玩家建造纸牌屋，将记忆带入生活。

苹果表示，Vision Pro 版游戏相对 iOS / macOS 版具有完整的 3D 深度和沉浸感，玩家可以感受到开发商专为 Vision Pro 设计的触觉反应，使用想象力和战略思维解决 50 多个谜题。

游戏官方介绍：

Where Cards Fall 是一款生活叙事游戏，你可以在这里建造卡片屋，为生活带来成型记忆。通过梦幻般的空间谜题创造路径，以驾驭玩家的情感。

50 个具有挑战性的空间谜题，锻炼您的想象力和战略思维能力

迷人的无对话风格故事主线

独特的艺术风格，灵感来自当代艺术

针对各种设备改进触控操作和手感

游戏图赏：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。