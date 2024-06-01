有望亮相 Unpacked 发布会，三星 Galaxy Watch FE“平价智能手表”官方支持页面上线

IT之家 6 月 1 日消息，三星公司将在近日举行的 Galaxy Unpacked 发布会中推出多款 Galaxy Watch 手表，除了IT之家早前报道的 Galaxy Watch X 旗舰产品外，三星的“Galaxy Watch FE”平价手表也有望在这场发布会中亮相。

据介绍，这款手表型号为 SM-R861，相关支持页面已经在三星英国 / 拉美官网上线，不过该手表的具体命名不得而知，有一说该表将命名为“Galaxy Watch FE”，但也有不少外媒认为该表可能会命名为“Galaxy Watch 4（2024）”。

而在规格方面，参考此前消息，该手表将基于现款 Galaxy Watch 4 打造，定位入门级，提供蜂窝移动数据版本，IT之家整理三星 Galaxy Watch 4 参数信息如下：

三星 Galaxy Watch 4 发布于 2021 年 9 月，系列手表搭载谷歌 WearOS（OneUI 手表版），屏幕分辨率最高可达 450 x 450 像素，搭载 BioActive 身体活力传感器，用户可借助三星 Galaxy Watch4 测量血氧水平。

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