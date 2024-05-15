三星 Galaxy Watch FE 智能手表曝料：基于 Watch 4，有蜂窝和 Wi-Fi 版

IT之家 5 月 15 日消息，科技媒体 Android Headline 近日挖掘三星的 OTA 数据库，发现三星即将推出 Galaxy Watch FE 智能手表。

Galaxy Watch FE 智能手表同样有 LTE 蜂窝网络版（型号 SM-R866）和 Wi-Fi 网络版本（型号 SM-R861），该媒体近日发现了适用于 Galaxy Watch FE 的固件版本 R861XXU0AXE5 / R8610XM0AXE5。

IT之家注，该固件版本中的“A”代表是针对该设备发布的第一个 One UI 版本、“XE”代表 OTA 更新发布于 2024 年 5 月，数字“5”代表三星总共为 Galaxy Watch FE 发布了 5 个测试版本。

测试版本显示三星会在美国、韩国、欧洲和土耳其等市场发售 Watch FE Wi-Fi 版。

消息源认为 Galaxy Watch FE 将采用与 Galaxy Watch 4 类似的规格，这也体现在型号方面，Galaxy Watch 4 的型号为 SM-R860，LTE 版为 SM-R865。Watch FE 的型号与 Watch 4 非常相似。Galaxy Watch FE 的型号为 SM-R861，LTE 版为 SM-R866。

相关阅读：

《三星有望推出 Galaxy Watch FE 智能手表，基于 Watch 4 打造》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。