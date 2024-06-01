涨幅 19-20%，武广高铁等 4 条铁路今起发售“市场化票价”车票

IT之家 6 月 1 日消息，据中国铁路公众号介绍，京广高铁武广段，沪昆高铁沪杭段、杭长段，杭深铁路杭甬段等 4 条高铁运行的时速 300 公里及以上动车组列车 6 月 15 日开启涨价窗口，涨幅在 19%-20% 左右，相关列车车票今日开始发售，最近有出行伙伴的IT之家小伙伴们可以斟酌灵活安排预购车票日期。

▲ 配图与实际线路运行车型无关

围绕此次动车组票价优化调整的内容、依据和目的，相关铁路运输企业负责人声称，当前动车组列车票价优化调整主要基于“运营成本上涨”、“客流不均衡”等原因。

IT之家整理具体涨价信息如下：

武广高铁

自 2024 年 6 月 15 日起，武广铁路客运专线有限责任公司对京广高铁武广段上运行的时速 300 公里及以上动车组列车公布票价进行涨幅，武广高铁全程票价涨幅在 20% 左右。

武广调价公告为进一步提升高铁运营品质、满足旅客不同出行需求，按照《价格法》《铁路法》《中央定价目录》等国家法律法规规定，我公司决定自 2024 年 6 月 15 日起，对京广高铁武广段上运行的时速 300 公里及以上动车组列车公布票价进行优化调整，并根据市场状况，区分季节、日期、时段、席别等因素，建立灵活定价机制，实行有升有降、差异化的折扣浮动策略。 各站间执行票价将以公布票价为上限、5.5 折为下限 (如武汉站至广州南站的二等座最低票价为 304 元，较现票价低约 34%)，实行多档次、灵活折扣的浮动票价体系，为旅客出行提供更多的选择。具体各次列车的执行票价请在购票时查询 12306 网站。

沪杭客专

自 2024 年 6 月 15 日起，沪杭客专高铁线路票价提升。沪杭客专将上海虹桥至杭州东二等座现行 73 元票价提升至 87 元，涨幅 19.18%：

为进一步提升高铁运营品质、满足旅客不同出行需求，按照《价格法》《铁路法》《中央定价目录》等国家法律法规规，我公司决定自 2024 年 6 月 15 日起，对沪昆高铁沪杭段上运行的时速 300 公里及以上动车组列车公布票价进行优化调整，并根据据市场状况，区分季节、日期、时段、席别等因素，建立灵活定价机制，实行有升有降、差异化的折扣浮动策略。 各站间执行票价将以公布票价为上限、5.5 折为下限（如上海虹桥站至杭州东站的二等座最低票价为 48 元，较现票价低约 34%），实行多档次、灵活折扣的浮动票价体系，为旅客出行提供更多的选择。具体各次列车的执行票价请在购票时查询 12306 网站。

沪昆客专

沪昆客专将其在浙江、江西和湖南境内的线路票价进行了涨幅，如杭州东至长沙南二等座现行 405 元票价提升至 485 元，涨幅 19.75%，将杭州南至南昌西二等座现行 257 元票价提升至 308 元，涨幅 19.84%；

杭甬客专

杭甬客专将杭州东至宁波二等座现行 71 元票价提升至 85 元，涨幅 19.72%：

为进一步提升高铁运营品质、满足旅客不同出行需求，按照《价格法》《铁路法》《中央定价目录》等国家法律法规规定，我公司决定自 2024 年 6 月 15 日起，对杭深铁路杭雨段上运行的时速 300 公里及以上动车组列车公布票价进行优化调整，并根据市场状况，区分举节、日期、时段、席别等因素，建立灵活定价机制，实行有升有降、差异化的折扣浮动策略。 各站间执行票价将以公布票价为上限、5.5 折为下限（如杭州东站至宁波站的二等座最低票价为 47 元，较现票价低约 34%），实行多档次、灵活折扣的浮动票价体系，为旅客出行提供更多的选择。具体各次列车的执行票价请在购票时查询 12306 网站。 我公司将持续改进乘车条件，努力提高服务质量，真诚欢迎广大旅客选择乘坐高铁动车组列车出行。

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