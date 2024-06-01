三星 Galaxy Z Fold6 手机通过 FCC 认证：支持 5G、Wi-Fi 5.8GHz、UWB

IT之家 6 月 1 日消息，继 Galaxy Z Flip6 和 Galaxy Ring 之后，三星 Galaxy Z Fold6 手机昨日通过美国 FCC 机构认证，型号为 SM-F956U。遗憾的是认证文件中并未披露电池信息。

认证显示，Galaxy Z Fold6 手机将配备 5G、双频 Wi-Fi 连接、蓝牙、NFC、WPT 和 UWB 等连接选项。

该认证还向我们展示了 Galaxy Z Fold6 的设计，它看起来与 Galaxy Z Fold5 相似，内屏较大，可在中间折叠，正面是盖板屏幕。上市信息还证实，这款手机将支持无线充电和 5G 网络，这也是这款高端设备的预期功能。

充电适配器的型号为 EP-TA800，无线充电器的型号为 EP-P5400。Galaxy Z Fold6 将配备一个 USB-C 接口用于充电。

除其他连接选项外，该手机还支持 Wi-Fi 5.8GHz，最高支持 1300mps。这可确保在覆盖范围较小的地区获得更好的速度。Wi-Fi 5.8GHz 也被认为是游戏和文件串流的首选频率。

IT之家附上相关图片如下：

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