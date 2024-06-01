首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 安卓之家>安卓手机

三星 Galaxy Z Fold6 手机通过 FCC 认证：支持 5G、Wi-Fi 5.8GHz、UWB

2024/6/1 8:47:39 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 6 月 1 日消息，继 Galaxy Z Flip6Galaxy Ring 之后，三星 Galaxy Z Fold6 手机昨日通过美国 FCC 机构认证，型号为 SM-F956U。遗憾的是认证文件中并未披露电池信息。

认证显示，Galaxy Z Fold6 手机将配备 5G、双频 Wi-Fi 连接、蓝牙、NFC、WPT 和 UWB 等连接选项。

该认证还向我们展示了 Galaxy Z Fold6 的设计，它看起来与 Galaxy Z Fold5 相似，内屏较大，可在中间折叠，正面是盖板屏幕。上市信息还证实，这款手机将支持无线充电和 5G 网络，这也是这款高端设备的预期功能。

充电适配器的型号为 EP-TA800，无线充电器的型号为 EP-P5400。Galaxy Z Fold6 将配备一个 USB-C 接口用于充电。

除其他连接选项外，该手机还支持 Wi-Fi 5.8GHz，最高支持 1300mps。这可确保在覆盖范围较小的地区获得更好的速度。Wi-Fi 5.8GHz 也被认为是游戏和文件串流的首选频率。

IT之家附上相关图片如下：

相关阅读：

电池最高 22.5mAh，三星 Galaxy Ring 智能戒指“证件照”公示

三星 Galaxy Z Flip6 手机通过 FCC 认证，电池容量比前代增加 200mAh

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Galaxy Z Fold6三星手机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用