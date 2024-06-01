显卡前面板垂直安装设计，联力飒 01（SUP-01）机箱 999 元首销

IT之家 6 月 1 日消息，联力在前天正式推出了飒 01（SUP-01）侧透机箱。该机箱的一大特色就是支持在前面板处垂直安装显卡，目前该机箱已经上架京东现货开售，可选黑白双色，首发价 999 元。

据介绍，飒 01 机箱体积约为 45L，占地面积 403.45*212 (mm)，相较传统塔式机箱有所缩小，其支持至大 ATX 的标准主板，也支持 ATX 背插主板。

该机箱兼容至高 88.2mm 的 CPU 散热器（适合使用 CPU 水冷）和至长 220mm 的电源；同时可通过随附的 PCIe Gen4 延长线在前面板安装 4 槽厚 400mm 长的显卡；当然也可在通常位置安装半高附加卡。

飒 01 机箱在主板背侧紧靠前面板显卡安装位的位置预装了 3 个 120mm 风扇，系列风扇转速区间 300~1800 RPM，最大静压 2.56 mmH 2 O，最大风量 68.88 CFM，而在主板背侧靠后的位置，飒 01 机箱留有供 CPU 冷排的 360/280 风扇位。

存储方面，飒 01 机箱的电源仓中包含 1 个支持 2.5/3.5 英寸硬盘的二合一支架，此外电源仓上方还有 2 个 2.5 英寸硬盘位。对于后两个硬盘位，联力还提供了镜面遮罩，可提升机箱内部美学效果。

联力在该机箱外壳下部和 PCIe 延长线侧面均配置了 LED 灯条，支持 6 种预设 RGB 照明模式。

而在该机箱的 IO 设计上，联力巧妙地将正面的“LIAN LI”商标作为开机和重启键；机箱左置 1 个 USB-C 3.1 接口，2 个 USB-A 3.0 接口和 1 个二合一 3.5mm 音频插孔。

IT之家附联力官方介绍视频及规格信息如下：

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