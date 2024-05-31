8.5 升小钢炮，闪鳞推出 L300 立式 ITX 机箱

IT之家 5 月 31 日消息，闪鳞近日推出了一款立式 ITX 小钢炮机箱 L300，该机箱主体部分三维尺寸 188*135*336 (mm)，体积约 8.5 升。

闪鳞 L300 机箱采用显卡主板背靠背，电源在下主板在上的结构，安装独立显卡需要使用 PCIe 延长线。

该机箱整体采用 Mesh 透风设计，建议用户采用侧板进风、顶部出风的风道结构。

▲ 机箱正面

具体规格IT之家整理如下：

闪鳞 L300 机箱兼容 SFX / SFX-L 电源，支持至高 60mm 的下压式 CPU 风冷散热器，主板侧面还有一个 2.5 英寸硬盘位。

冷却上，该机箱顶部和正面下部各包含一个 12015 薄扇位。

闪鳞 L300 机箱采用竖装而非吊装的显卡安装模式，顶部不安装风扇时兼容 325mm 长 55mm 厚的显卡，如果顶部安装 12015 风扇，则兼容长度下降至 315mm。

由于是显卡竖装结构，该机箱中显卡的 IO 面板是朝下的，不方便接入视频信号线。

因此闪鳞为 L300 机箱配备了一体式底座脚垫，在提供主板前置 IO 接口的同时实现显卡视频信号接口的转接。

底座脚垫具体接口如下：

主板 IO：2*USB 3.2 Gen1 5Gbps Type-A 接口、1*USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-C 接口，无 3.5mm 音频插孔；

显卡 IO：标配 DP 1.4 转接线 + 接口，留有一个空 HDMI 接口，可选配 HDMI 转接线。

闪鳞 L300 机箱附赠 PCIe Gen3 延长线的黑色版定价 379 元，白色版定价 399 元；包含 PCIe Gen4 延长线的黑色版定价 529 元，白色版定价 549 元。

此外该机箱还可选配提手。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。