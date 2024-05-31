8.5 升小钢炮，闪鳞推出 L300 立式 ITX 机箱

IT之家 5 月 31 日消息，闪鳞近日推出了一款立式 ITX 小钢炮机箱 L300，该机箱主体部分三维尺寸 188*135*336 (mm)，体积约 8.5 升。
闪鳞 L300 机箱采用显卡主板背靠背，电源在下主板在上的结构，安装独立显卡需要使用 PCIe 延长线。
该机箱整体采用 Mesh 透风设计，建议用户采用侧板进风、顶部出风的风道结构。
具体规格IT之家整理如下：
闪鳞 L300 机箱兼容 SFX / SFX-L 电源，支持至高 60mm 的下压式 CPU 风冷散热器，主板侧面还有一个 2.5 英寸硬盘位。
冷却上，该机箱顶部和正面下部各包含一个 12015 薄扇位。
闪鳞 L300 机箱采用竖装而非吊装的显卡安装模式，顶部不安装风扇时兼容 325mm 长 55mm 厚的显卡，如果顶部安装 12015 风扇，则兼容长度下降至 315mm。
由于是显卡竖装结构，该机箱中显卡的 IO 面板是朝下的，不方便接入视频信号线。
因此闪鳞为 L300 机箱配备了一体式底座脚垫，在提供主板前置 IO 接口的同时实现显卡视频信号接口的转接。
底座脚垫具体接口如下：
主板 IO：2*USB 3.2 Gen1 5Gbps Type-A 接口、1*USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-C 接口，无 3.5mm 音频插孔；
显卡 IO：标配 DP 1.4 转接线 + 接口，留有一个空 HDMI 接口，可选配 HDMI 转接线。
闪鳞 L300 机箱附赠 PCIe Gen3 延长线的黑色版定价 379 元，白色版定价 399 元；包含 PCIe Gen4 延长线的黑色版定价 529 元，白色版定价 549 元。
此外该机箱还可选配提手。
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