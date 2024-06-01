AM4 拒绝死亡，消息称 AMD 将推出 Ryzen 9 5900XT /7 5800XT：主频最高 4.8GHz

IT之家 6 月 1 日消息，消息源 @CodeCommando 今天发布推文，分享了 AMD 即将在 Computex 2024 活动中的部分演示文档截图，推文内容为“AM4 永不消亡”，配图展示了两款新的 Ryzen 5000XT 系列处理器。

根据截图内容显示以下两款产品：

Ryzen 9 5900XT

Ryzen 9 5900XT 定位相对高端，这是一款全新的 16 核 AM4 处理器，其时钟速度略低于 AMD 的 Ryzen 9 5950X。

Ryzen 7 5800XT

它是 AMD 现有 Ryzen 7 5800X 处理器的更快变体，这两款处理器的主频最高可达 4.8 GHz。

AMD 的 AM4 CPU 插槽至今已经有 7 年历史，虽然 AMD 早在 2022 年就发布了 AM5 平台，但 AM4 平台仍凭借其相对低廉的购入成本赢得不少性价比取向玩家的青睐。AMD 今年还推出过以锐龙 5 5700X3D、锐龙 5 5600GT 为代表的多款 AM4 平台处理器。

IT之家今年 3 月报道，AMD 在一份演示文稿中预告将推出 Ryzen（锐龙）5000XT 处理器，为 AM4 平台带来更丰富产品。

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