小米 618 服务上线：手机、笔记本 8 折换电池，空调挂机深度清洁 99 元

IT之家 6 月 1 日消息，5 月 31 日晚，小米公布 618 服务攻略，活动时间为 6 月 1 日-6 月 10 日。

IT之家汇总如下：

手机电池 8 折换新

笔记本 8 折换电池

笔记本清洁保养 5 折

空调深度清洁服务：挂机一口价 99 元，柜机享超值折扣

洗衣机清洁保养一口价 99 元

油烟机清洁保养 6 折

需要注意的是，以上折扣为小米官方服务产品建议零售价的折扣金额。售后上门服务范围不包含港澳台地区，新疆、西藏等偏远地区需咨询当地就近服务中心。

参与活动机型查询可登录小米商城 App，进入“服务”页面-> 点击服务优选板块（6 月 1 日-10 日）-> 官方维修服务。

其中，小米电池换新机型覆盖小米数字系列（79.2 元起）、Redmi K 系列（103.2 元起）、小米青春系列（79.2 元起）、Redmi Note 系列（79.2 元起）、Redmi 数字系列（79.2 元起）、Redmi X 系列（103.2 元起）、小米笔记本（200 元起）、Redmi 笔记本（172 元起）等。

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