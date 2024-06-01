三星 34 英寸超宽 QD-OLED 面板升级：刷新率从 175Hz 提至 240Hz

IT之家 6 月 1 日消息，三星显示（Samsung Display）今年生产推出了全新的 34 英寸超宽 QD-OLED 面板，刷新率从 175Hz 提升到 240Hz，并表示 1 代面板已寿终正寝了。

三星 34 英寸超宽 QD-OLED 面板最早于 2022 年开始生产，首次装备在外星人 AW3423DW 显示器上，分辨率为 3440 x 1440，曲率为 1800R，刷新率为 175Hz。

三星显示在官方新闻稿中表示，全新的 240Hz QD-OLED 面板将采用与 2 代（2023 年生产）和 3 代（2024 年生产）面板相同的更新像素结构，从菱形子像素变为更大、更方正的形状，这一变化有助于提高文字清晰度，减少这些面板上的花边。

IT之家援引科技媒体 tftcentral 报道，实际测试使用新面板的微星 MPG 341CQPX 显示器之后，发现排列依然为老式菱形子像素。

三星显示表示新款面板和今年的第 3 代面板一起生产，不过没有采用新的量子增强器技术。

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