时代的眼泪：消息称三星计划 2025 年 5 月结束 Tizen 系统智能手表支持

IT之家 6 月 1 日消息，消息源 Seaweed_Maximum 今天透露了三星正在结束 Galaxy 智能手表平台 Tizen 系统的支持（IT之家注：电视 / 冰箱等设备依然受官方主流支持），这标志着三星公司自 2013 年三星 Galaxy Gear V700（出厂安卓，后期可刷入 Tizen）时代的 Tizen 手表系统已经“日暮西山”，如今该公司已在相关领域全面拥抱谷歌 WearOS 生态。

▲ 三星第一代 Galaxy Gear V700 可官方刷入 Tizen 系统，因此实际上是最早的 Tizen 智能手表

据悉，三星计划在 2024 年 9 月 30 日起停售 Tizen 手表商店付费内容，2025 年 5 月 31 日关闭商店购买服务，2025 年 5 月 31 日正式关停相关商店，用户届时无法下载已经购买的应用程序。

此外，消息源还透露三星将在 2025 年 5 月停止 Tizen 手表的核心服务，未来用户可能无法使用自己的新手机连接此类旧款设备。

三星最后的 Tizen 智能手表 Galaxy Watch 3 于 2020 年发布，该机配备 360x360 分辨率 Super AMOLED 屏幕，搭载 Exynos 9110 处理器，国行起售价 2999 元起。

▲ 最后的 Tizen 手表“Galaxy Watch 3”

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