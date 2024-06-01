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90W Type-C + 2K 240Hz：联想 Lecoo 27 寸 OLED 显示器 2928 元再降价

2024/6/1 11:48:45 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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联想 Lecoo W2729SHL 电竞显示器发售于 2023 年，日常售价 4999 元。

京东 618 大促期间，今日活动价 2968 元，叠加 20 元补贴券，Plus 会员立减 19.99 元，到手价为 2928 元：

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据介绍，Lecoo W2729SHL 搭载 27 英寸 OLED 面板，具备 2K 分辨率 + 240Hz 刷新率，0.03ms 快速响应，原生 10bit 显示，覆盖 98.5% DCI-P3 色域，支持 DC 调光，同时兼容 AMD Adaptive-Sync 和 NVIDIA G-SYNC 垂直同步技术。

接口方面，这款显示器拥有两个 HDMI 接口、一个 DP 接口、一个 Type-C 接口（90W）、两个 USB3.0 接口以及一个 USB3.0 方形接口，支持 KVM 模式。

其他方面，内置 2 个 5W 扬声器，采用三角底座 + 升降旋转支架，并配有理线夹。

官方参数

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关键词：联想OLEDLecoo

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