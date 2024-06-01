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i7-10750H + RTX 2060 准系统：索泰 ZBOX 迷你主机 1973 元探新低

2024/6/1 14:14:35 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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索泰 ZBOX 迷你主机 配备 i7-10750H 处理器 + RTX 2060 显卡，准系统版日常售价 3099 元。

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配置方面，索泰 ZBOX 搭载 10 代酷睿 i7-10750H 处理器 + RTX 2060 显卡。接口方面，这款迷你主机拥有 2 个 HDMI 2.0 接口、2 个 DP 1.4 接口、1 个 10 Gbps USB-C 接口以及 1 个千兆网口，支持 WiFi 6 + 蓝牙 5.0 功能。

索泰 ZBOX 内置 2 个 SO-DIMM 内存插槽，适配 DDR4-2933 / 2666，最大支持 64GB 容量。1 个 M.2 PCIe 4.0 SSD 插槽、1 个 2.5 英寸 SATA 6.0 Gbps 插槽。尺寸方面，210*203*62.2mm。

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关键词：索泰准系统迷你主机

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