索泰宣布参加 2024 台北电脑展，将发布 ZOTAC GAMING ZONE 掌机

IT之家 5 月 29 日消息，索泰今日宣布将参加 6 月 4 日开幕的 2024 台北国际电脑展（COMPUTEX），带来 ZOTAC GAMING ZONE 掌机等系列新品。

ZOTAC GAMING ZONE 是索泰在高性能掌机领域的首次尝试。该掌机采用人体工学设计，搭载 7 英寸 AMOLED 高刷多点触控屏，配备二段式扳机锁。

索泰表示 ZOTAC GAMING ZONE 掌机“专为游戏发烧友设计，有着高端的硬件规格”，不过尚未揭晓具体配置。

索泰还将在本次大展上展示系列 ZBOX 新品，包括获得今年电脑展 Best Choice 奖的 ZBOX EGB A3500 外置 GPU 盒。

该 GPU 盒搭载 MXM 3.1 外形规格的英伟达 RTX 3500 Ada Gen 工作站显卡，可为兼容雷电 3 接口的设备提供额外的图形计算和 AI 加速性能。

索泰展出的 ZBOX 设备还将包括IT之家此前报道过的 CI671 nano、MI672、新款 MAGNUS 等。

而在服务器部分，索泰将带来可容纳至多 2 颗英特尔第五代至强可扩展处理器和 2 个 GPU 的 ZOTAC BOLT 工作站主机和可支持至多 10 个 GPU 的机架式服务器。

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