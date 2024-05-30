索泰 ZOTAC GAMING ZONE 掌机规格曝光：锐龙 7 8840U 处理器 + 1080p 120Hz 屏幕

IT之家 5 月 30 日消息，外媒 VideoCardz 曝光了索泰即将在 2024 台北国际电脑展上展出的 ZOTAC GAMING ZONE 掌机的详细规格。

IT之家整理该掌机信息如下：

处理器：AMD 锐龙 7 8840U 处理器（搭载 Raedeon 780M 核显），默认功率 15W，可解锁至 28W；

内存：16GB LPDDR5X 内存

存储：M.2 2280 盘位，默认预装 512GB PCIe Gen4x4 固态硬盘；

显示：7 英寸 120Hz AMOLED 多点触控屏，1080p 分辨率，亮度至高 800 尼特，支持 HDR；

操控：霍尔效应摇杆，二段式可调霍尔扳机

接口：USB4 接口，UHS-II 速率 microSD 卡槽

操作系统：Windows 11 家庭版

电池：48.5Wh 锂离子电池，续航 1.25 小时

重量：＜700g。

外媒强调，即将在 COMPUTEX 2024 上展示的样品并非 ZOTAC GAMING ZONE 的最终版本，内外部硬件的参数可能同量产版本存在差异。

该掌机计划于 2024 年 3 季度发售。

2024 台北国际电脑展专题

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