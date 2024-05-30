R9-6900HX 准系统 + Oculink 接口：天钡 GEM12 迷你主机 1689 元新低

天钡 GEM12 迷你主机 R9-6900HX 版 发售于今年 3 月份，支持 DDR5 4800MHz 内存条 + PCIe 4.0 M.2 2280 固态硬盘，准系统款上市价 1859 元。

5 月 31 日晚 8 点，大促直降至 1709 元，叠加 20 元补贴券，实付 1689 元近期新低：

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据介绍，这款迷你主机采用 8 核心 16 线程 AMD 锐龙 9 6900HX 处理器，内置 680M 核心显卡，可选 16GB / 32GB DDR5 4800MHz RAM 及 512GB / 1TB PCIe 4.0 M.2 2280 SSD，配备“单风扇 + 双铜管”散热。

接口方面，这款迷你主机拥有 1 个 USB 4 接口、1 个“全功能”USB-C 接口、4 个 USB-A 3.2 Gen 2 接口、1 个 Oculink 接口、1 个 HDMI 2.1 接口、1 个 DP1.4 接口、2 个 RJ 45 接口。

IT之家附迷你主机参数信息如下：

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