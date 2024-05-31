铭瑄宣布参加 2024 台北电脑展，将展出搭载酷睿 Ultra 处理器的迷你主机

IT之家 5 月 31 日消息，铭瑄昨日宣布将参加六月初的 2024 台北国际电脑展，展出搭载英特尔酷睿 Ultra 第 1 代处理器的 MS-AiCraft MTL-H 迷你主机。

根据铭瑄官方早些时候公布的信息，该主机三维尺寸 160*142*56.1mm，上表面搭载了一块数显屏。

MS-AiCraft MTL-H 迷你主机支持 DDR5 SO-DIMM 内存条，包含 M.2 22110 固态硬盘位，网络方面则搭载了双 2.5G 有线网口和 Wi-Fi + 蓝牙二合一无线网卡。

铭瑄为这款迷你主机前后各配置一个 USB4 接口，传统的 Type-A 方面则包括 3 个 USB 3.2 接口和 3 个 USB 2.0 接口。

除迷你主机外，铭瑄还将带来 NAS 主机，不过官方新闻稿中没有提到后者的技术细节。

而在 PC DIY 散件方面，铭瑄将在台北展出此前预热的 MS-WS W790-112L 主板。

该工作站主板采用 12 相 110A SPS Dr.MOS 供电设计，支持至高 8 通道 1SPC 的 DDR5 R-DIMM 内存条，搭载 7 条 PCIe Gen5x16 插槽。

根据IT之家以往报道，该主板拥有 1 个 VGA 接口和 3 个 RJ45 网口，并搭载了一颗 ASPEED 芯片，有望支持 BMC 远程管理。

铭瑄还预告会有一款尚未发布的神秘新品亮相展会，铭瑄宣称该产品“有着改变 DIY 主机圈颜值性能生态的潜力，将为 DIY 主机用户带来耳目一新的装机体验”。

2024 台北国际电脑展专题

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