71.88 万元，全新梅赛德斯 AMG CLE 53 Coupe 车型正式上市

IT之家 6 月 1 日消息，在今日开幕的 2024 年粤港澳大湾区车展上，梅赛德斯-AMG CLE 53 Coupe 正式宣布上市，官方指导价 71.88 万元。

作为奔驰 CLE 轿跑车的的高性能版本，AMG CLE 53 Coupe 采用 AMG 家族设计风格，搭载 3.0T 直列六缸发动机和 48V 轻混系统，百公里加速时间 4.2 秒，而且 AMG Night 组件、碳纤维装饰件、柏林之声音响系统和 MANUFAKTUR 光谱蓝色车漆等均支持选装。

据悉，梅赛德斯-AMG 还将于 2024 内年推出 CLE 63 Coupe 车型。

外观方面，新车采用了更具进攻性的前保险杠、AMG 竖条幅前格栅、后保险杠下部导流槽和双边共四出圆形排气等。

此外，该车采用了别具一格的 MANUFAKTUR 哑光石墨灰色车漆，标配 19 英寸轮辋并将提供 20 英寸轮辋可选。

这款车型还拥有颇具标识性的加宽型车轮拱罩，前后翼子板分别加宽 58 毫米和 75 毫米，配合双边双出圆形排气管展现出更运动的视觉效果。

内饰方面，新车配备了平底 AMG 高性能方向盘，采用黑色 Nappa 皮革和 Alcantara 材质包裹，集成 AMG 操控单元。同时，中控台使用大量碳纤维饰板，细节加入红色缝线处理。值得注意的是，该车提供有桶形运动座椅，可以提供更好的支撑包裹性。

IT之家注意到，这款车型还配备了 AMG 高性能运动座椅，具有红黑交织的内饰融合 AMG 碳纤维饰板，可以提供更好的支撑包裹性。

动力部分，全新 AMG CLE 53 Coupe 搭载 3.0T 直列六缸发动机，并匹配 48 伏轻混系统，最大功率 449 马力，最大扭矩为 560 牛・米。

同时，这款新车还提供 Overboost 超增压模式，最大扭矩可达 600 牛・米，匹配 AMG SpeedShift TCT 9 速手自一体变速箱和四驱系统，百公里加速仅需 4.2 秒，电子限速 250 公里 / 小时（通过选装 AMG 驱动程序包，最高车速可提高至 270 公里 / 小时）。

此外，全新 AMG CLE 53 Coupe 提供 5 种 AMG Dynamic Select 驾驶模式可选，并配备后轮转向系统。

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