专为游戏掌机打造，圆刚将于 2024 台北国际电脑展推出 Premium Go 系列采集卡

IT之家 6 月 1 日消息，AVerMedia 圆刚宣布参加 Computex 2024 台北国际电脑展，推出专为游戏掌机打造的 Premium Go 系列采集卡与新款直播大师串流软件。

本次即将推出的 Premium Go 系列采集卡包含下列三款产品：

X'tra Go GC515：“全球首款采集卡拓展坞”，可一键录制 4K 30fps / 1080p 120fps 画面

Elite Go GC313 Pro：1080p 60fps 采集、支持 100W 快充

Core Go GC313：支持 4K 60fps 直通

圆刚本次还将推出直播大师 Streaming Center 软件，为采集卡、摄像头与麦克风设备提供直播控制中心，提供下列功能：

AI 虚拟背景

智能降噪

专业色彩校正

一键音频增强

IT之家注意到，除上述新品外，圆刚本次还将展出已经发布的 Live Gamer ULTRA 2.1 采集卡、AW111 麦克风、OOB Box PC D135 迷你主机等产品。

2024 台北国际电脑展专题

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