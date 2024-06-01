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专为游戏掌机打造，圆刚将于 2024 台北国际电脑展推出 Premium Go 系列采集卡

2024/6/1 16:06:15 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 1 日消息，AVerMedia 圆刚宣布参加 Computex 2024 台北国际电脑展，推出专为游戏掌机打造的 Premium Go 系列采集卡与新款直播大师串流软件。

本次即将推出的 Premium Go 系列采集卡包含下列三款产品：

  • X'tra Go GC515：“全球首款采集卡拓展坞”，可一键录制 4K 30fps / 1080p 120fps 画面

  • Elite Go GC313 Pro：1080p 60fps 采集、支持 100W 快充

  • Core Go GC313：支持 4K 60fps 直通

圆刚本次还将推出直播大师 Streaming Center 软件，为采集卡、摄像头与麦克风设备提供直播控制中心，提供下列功能：

  • AI 虚拟背景

  • 智能降噪

  • 专业色彩校正

  • 一键音频增强

IT之家注意到，除上述新品外，圆刚本次还将展出已经发布的 Live Gamer ULTRA 2.1 采集卡、AW111 麦克风、OOB Box PC D135 迷你主机等产品。

2024 台北国际电脑展专题

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关键词：圆刚采集卡2024台北电脑展

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