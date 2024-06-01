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首页 > 游戏之家>游戏快报

《魔兽世界》等 17 款游戏上线英伟达 GeForce NOW 云游戏服务

2024/6/1 16:29:02 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 1 日消息，英伟达宣布共有 7 款游戏已于本周上线 GeForce NOW 云游戏服务，包括《魔兽世界：巨龙时代》《魔兽世界：经典怀旧服》与《魔兽世界：大地的裂变怀旧服》。

  • 《波斯王子：Rogue》：Steam 平台、5 月 27 日

  • 《神奇英侠》：Steam 平台、5 月 29 日

  • 《堕落之主》：Xbox 平台、5 月 30 日

  • 《灵魂面甲》：Steam 平台、5 月 31 日

  • 《魔兽世界：巨龙时代》：战网平台

  • 《魔兽世界：经典怀旧服》：战网平台

  • 《魔兽世界：大地的裂变怀旧服》：战网平台

《魔兽世界：巨龙时代》游戏截图

《魔兽世界：大地的裂变怀旧服》游戏截图

《魔兽世界：经典怀旧服》游戏截图

此外，还有 10 款游戏将于今年 6 月上线，IT之家总结如下：

  • 《验尸模拟器》：Steam 平台、6 月 6 日

  • 《切尔诺贝利清算人》：Steam 平台、6 月 6 日

  • 《风和日暖》：Steam 平台、6 月 14 日

  • 《Still Wakes the Deep》：Steam 与 Xbox 平台、6 月 18 日

  • 《迪士尼无限飞车》：Steam 与 Xbox 平台

  • 《Farm Together 2》：Steam 平台

  • 《生化危机 8：村庄》：Steam 平台

  • 《Star Traders: Frontiers》：Steam 平台

  • 《街霸 6》：Steam 平台

  • 《Torque Drift 2》：Epic 平台

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关键词：魔兽世界云游戏GeForce NOW

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