曾开发《古惑狼 4》，原动视 Toys for Bob 工作室官宣将与微软 Xbox 合作发行下一款游戏

IT之家 6 月 1 日消息，有着 35 年历史的原动视 Toys for Bob 游戏工作室转型独立工作室后，官宣将与微软 Xbox 合作发行下一款游戏。

我们很高兴地宣布将与 Xbox 合作发行我们的下一款新游戏。我们仍处于开发初期，所以您可能在一段时间内不会收到我们的消息，但请知道，我们正在努力开发一款让我们倍受鼓舞的游戏体验！迫不及待地想与大家分享更多。 —— Toys for Bob 工作室

Toys for Bob 早年曾独立开发《星际控制》系列游戏，于 2005 年被动视收购。

近年来这家老牌工作室推出了《古惑狼 4：时机已到》《小龙斯派罗：重燃三部曲》等游戏，并作为支持工作室参与了《使命召唤：战区》的内容开发。

IT之家此前报道，在面临被关闭的风险后，Toys for Bob 今年 3 月转型为独立工作室。

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