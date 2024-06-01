零跑汽车 5 月交付 18165 辆：C11 / C10 当月 11992 辆，新车 C16 本月上市

IT之家 6 月 1 日消息，零跑汽车今天也公布了最新的“成绩单”：5 月交付达 18165 辆，被称为“SUV 双子星”的车型 C11 和 C10 当月交付 11992 辆。

进入 6 月，官方定位为“超舒适智能 6 座 SUV”的新车 C16 将正式上市。该车曾在北京车展期间开启预售，号称满配售价预计 20 万元以内。

这款新车提供星辉银、星煜紫、天幕灰、珍珠白、金属黑、琉璃翠共六款配色，车身尺寸为 4915*1905*1770mm，轴距为 2825mm，搭载英伟达 Orin-X 芯片 + 激光雷达。

车内提供麦芽米、赤霞橙、星垣紫三款内饰配色，座椅采用 2+2+2 黄金布局，配备 14.6 英寸 2.5K 超清中控屏、15.6 英寸高清后排娱乐屏、高通骁龙 SA8295P 智能座舱、21 扬声器豪华音响、超大全景天幕、三温区独立空调、电动后尾门等。

动力方面，该车提供增程纯电双动力版本，其中纯电标配全域 800V 碳化硅高压平台，30%-80% 最快 15 分钟。此前公布的信息显示，该车纯电版提供 215kW 驱动电机，匹配 67kWh 磷酸铁锂蓄电池，CLTC 纯电续航 520km；增程版则搭载 28kWh 电池，CLTC 纯电续航 230km。

IT之家汇总目前已公布 5 月交付数据的车企如下：

上汽集团：8.1 万辆新能源车，其中上汽通用 7443 辆同比增长 214%

理想汽车：35020 辆，同比增长 23.8%

蔚来汽车：20544 辆，同比增长 233.8%

极氪汽车：18616 辆，同比增长 115%

零跑汽车：18165 辆

深蓝汽车：14371 辆，同比增长 104.69%

小鹏汽车：10146 辆，同比增长 35%

小米汽车：8630 辆

岚图汽车：4521 辆，同比增长 51%

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