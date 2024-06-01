「苹果税」的终结，希望寄托在这个小公司身上 ——Delta

原文标题：《「苹果税」的终结，希望竟寄托在这个小公司身上》

App Store，迎来市场经济。

作者 | 汤一涛

编辑 | 靖宇

Delta 已经引起了轰动。它是眼下美区 App Store 排名第一的 App；在中国区，它也排到了第 6，在抖音、小红书和微信之前，是 Top 10 中唯一一个独立 App。

Delta 是 Reily Testut 开发的游戏模拟器，支持的系统包括 NES、SNES、N64、Game Boy、Game Boy Color、Game Boy Advance，甚至 Nintendo DS。

Delta 游戏画面｜图片来源：The Verge

而苹果此前是明令禁止应用商店上架各种「游戏模拟器」的，它们是怎么进入到 iPhone 的？

答案是 AltStore，一个敢于和苹果「抢食」的第三方应用商店。

在以往，用户只能通过一些技术手段绕过苹果的限制，在第三方商店 AltStore 下载 Delta。但是在 4 月早些时候，苹果修改 App Store 规则，Delta 得以在诞生 5 年后首次进入 App Store。

这可以认为是苹果对欧盟《数字市场法案》（DMA）的回应。

DMA 法案认为苹果封闭的生态系统已经涉嫌垄断，最高可处全年营业额 10% 的处罚。因此，苹果不得不放宽政策，允许开发者通过 App Store 之外的渠道独立分发他们的应用程序。

这意味着，iPhone 用户可以像 Android 用户一样，从第三方商店下载应用。而复古模拟器就是欧盟用户访问第三方商店的重要原因之一。

截至 2022 年，App Store 生态已经累计录得了 1.1 万亿美元销售额（约合 7.97 万亿元人民币）。这笔收入中的绝大部分当然要归开发者所有，App Store 扮演的角色是抽取佣金的分发平台。但是显然，App Store 生态已经形成一个巨大的经济生态，以至于苹果受到了反垄断的调查。

随着 iOS 17.4 的发布，苹果正式在欧盟地区开放第三方商店。苦于苹果税已久的 Epic、Setapp 也已经宣布正在开发第三方应用市场。

AltStore 跑得比这两家大公司更快些，它成为了第一家在欧盟上线的第三方应用商店。

为什么是 AltStore？它能实现和苹果抢收「苹果税」、让 iPhone 应用下载平权的伟大使命吗？

01、第三方 App Store No.1

AltStore 名义上是应用商店，但是只提供两个 App。一个是上述提及的 Delta，可以免费下载。另一个则是每月订阅费 1 美元的剪贴板管理器 Clip。AltStore 计划在不久之后添加 Delta 和 Clip 的测试版，这将需要每月 3 美元的 Patreon 承诺才能使用。

在相当长的时间内，AltStore 甚至只有 Delta 一个 App。相比一个完备的应用商店，AltStore 更像是 Testut 为分发自己的复古游戏模拟器而专门创建的渠道。

绕开苹果生态之后，Testut 将 AltStore 的付费托管在了创作者平台 Patreon 上。Patreon 是「爱发电」在国外的前辈，允许创作者（如艺术家、作家、音乐家、播客、视频制作者等）通过定期发布内容来获得粉丝的财务支持。创始人 Jack Conte 认为，相比于广告而言，粉丝直接向创作者付费是最健康的模式。

去除掉中间商之后，创作者可以保持较高的创作自由度，而不必过分依赖广告收入或外部赞助商的资金；粉丝可以直接向他们喜爱的创作者提供经济支持。

Testut 在 AltStore 上的会员订阅分为三档，目前已有 5660 个付费会员，每月收入 1.24 万美元｜图片来源：Patreon

相比苹果 15%-30% 的抽成，Patreon 要友好地多，只收取 5% 的服务费。除了服务费之外，Patreon 还会收取一个支付处理费，通常是赞助金额的 2.9% 加上每笔交易 0.35 美元的固定费用。

iOS 开发人员 Steve Troughton-Smith 认为 AltStore 重新创建了一种付费模式，他在 Mastodon 中写道：「Altstore 所做的事，真的应该让你思考苹果从未考虑过的替代支付系统：它整合了 Patreon 功能，并且可以将应用访问权限与你的 Patreon 赞助联系起来 —— 这为你与用户之间建立了一种完全不同的、个人化的关系，并允许你使用和视频、博客文章、商品等相同的奖励系统。」

眼下 AltStore 已经正式在欧盟地区上线，但是用户还需要为此每年付费 1.5 欧元。这笔收入的一部分流向了苹果。这是苹果为了限制第三方应用商店制定的新规则，叫做核心技术费。苹果规定，超过 100 万次安装的第三方商店，需要每年为首次年度安装支付 0.5 欧元。

Tesut 在 Threads 上分享了如何安装 AltStore｜图片来源：Threads

Testut 还计划，将允许其他开发人员通过 AltStore 分发他们的应用程序，将 AltStore 正式打造成一个第三方应用商店。

02、没有 App Store，就没有 AltStore

从各种角度来说，AltStore 和 AppStore 都形成了一种互文关系。没有 App Store 就不会有 AltStore。

AltStore，是 Alternative Store 的缩写，意为 App Store 的替代商店。就像正统医疗不起作用时，人们有时会寻求替代医疗的帮助一样，AltStore 提供了另外一种选择。

App Store 并不是一开始就存在的，直到 iPhone 3G 推出时才内置了 App Store。乔布斯当时并不认为 App Store 会成为一个巨大的利润来源，只是为了增加 iPhone 的价值。但 App Store 最神奇的地方在于它扩展了手机的能力。在苹果的设定之外，全世界的程序员将自己的想象力赋予在了这部设备之上。

在七年级时，Testut 攒钱买了自己的第一部 iPhone——iPhone 3G。Testut 起初痴迷于下载 App。很快他不满足于单方面的获取，开始自学编程。Testut 开发的第一款 App 叫做 Shoot Around，它使用相机的取景器作为应用程序的背景，可以向周围的人发射虚拟激光。

八年级的 Testut 展示他开发的第一款 iOS 应用｜图片来源：Riley Testut

Testut 认为乔布斯是一个混蛋，但他也同样崇拜乔布斯。

「我真的是苹果的忠实粉丝…… 我一直在尝试从史蒂夫・乔布斯（Steve Jobs）那里学到的东西，以 App Store 的形象来构建 AltStore。」Testut 告诉科技媒体 INPUT。

乔布斯的职业生涯开始于为雅达利开发游戏，这应该启发了 Testut。在大学时期，Testut 开发了让他名噪一时的复古游戏模拟器 GBA4iOS，因为他想在自己的 iPhone 上玩神奇宝贝。

GBA4iOS 界面｜图片来源：INPUT

GBA4iOS 曾在千禧一代中引起了轰动。他们渴望在新购买的 iPhone 上做一些事情，同时又对童年的 GBA 有一些下意识的怀旧。

起初 GBA4iOS 只是个业余的开源项目，随着越来越受欢迎，它开始登上新闻头条，并惊动了苹果和任天堂。依据数字千年版权法案（DMCA），任天堂要求 Testut 删除 GBA4iOS。众所周知，GBA 是任天堂最畅销的掌机。因为对于版权的强硬保护，这家公司也被称为拥有「东半球最强法务部」。

在 GBA4iOS 名气达到最高峰的时刻，苹果撤销了 GBA4iOS 的签名证书。苹果对模拟器的立场与游戏行业类似，他们认为这种做法是不道德的，是一种鼓励盗版的行为。

于是，作为 GBA4iOS 的继任者，Delta 诞生了。

03、App Store 的替代疗法

在 Testut 发布 Delta 之前，苹果曾向他提供了一份在 WatchOS 团队的工作。Testut 是南加州大学的应届毕业生，起初对这份工作很感兴趣。但他得知代价是必须放弃继续开发 Delta 时，他拒绝了苹果。「这样我就可以去追求在 App Store 之外制作应用程序。我这样做只是因为我从过去的经验中知道人们想要这样的东西。如果我没有 GBA4iOS 的经验，我想我不会进行这场赌博，「他说。「它很容易失败。」

实际上将 Delta 放进 App Store 一直是 Testut 的心愿，但是苹果不允许任何灰色地带，他们要求 Testut 提供一份可以在 Delta 上运行游戏的白名单。理论上，开发模拟器并不违反任何版权法，但是提供游戏 ROM 又是另外一回事了。

于是，在 2019 年 9 月 28 日，Testut 推出了 AltStore。为了绕开苹果的限制，他使用了一种被称为「侧载」（Sideloading）的技术手段。

这是苹果编程软件 Xcode 的一项功能，让开发人员可以在 iPhone 上测试自己尚未发布的应用，或者让自己的「朋友」帮助测试。

安装 AltStore 的过程有些繁琐。用户必须在 PC 上首先安装名为 Altserver 的配套软件。这个软件会对 AltStore 签名，使得它看起来像是用户自己创建的应用。然后用户必须把 iPhone 用数据线连接到 PC 上，通过 iTunes 同步协议安装 AltStore。

还有一些限制是侧载无法绕开的，例如用户最多只能同时安装 3 个 App，每周最多安装 10 个 App；例如侧载的应用必须每隔 7 天刷新一次。

侧载同样也会带来一些安全风险，因为它本就是针对开发人员推出的功能。一个侧载的应用程序可以访问用户的苹果帐户和密码、摄像头、联系人或麦克风，甚至执行恶意代码。

AltStore 也像 App Store 一样承诺了安全。Testut 告诉科技媒体 Hot Hardware，他已经尽他所能确保用户的数据都得到了安全处理 —— 这些数据不会发送到任何第三方服务器，只直接发送到 Apple 进行身份验证，然后安全地存储在设备的钥匙串中。「但由于提供什么 Apple ID 并不重要，因此如果需要，非常欢迎您创建一次性帐户。」Testut 说。

04、市场经济下的 App Store 生态

从根源上说，对更开放的智能手机平台的推动并不是来自古怪的独立开发者。App Store 规则的改变是对 DMA 法案的直接回应，也是多年来 Spotify、Epic、Meta 这些大公司的多年来运作的结果。

此前 Epic、Spotify 起诉苹果的主要诉求就是降低 30% 的抽成，他们的诉讼也直接推动欧盟、美国对苹果的反垄断调查。

实际上，今天让开发者深恶痛绝的苹果税在当年称得上是「业界良心」。

Digital Legends 首席执行官 Xavier Carrillo 在接受 Variety 杂志采访时说，「那时游戏和移动应用的分销就像一个筑了围墙的封闭花园，由运营商直接控制，进入门槛特别高，只有为数不多的几款游戏 / 应用能够进入运营商的分销渠道。」

绝大多数情况下，运营商会抽取游戏收入的 90% 作为分成。App Store 不仅让开发者发布移动游戏或其他应用变得更容易，且苹果公司只会抽取游戏销售收入的 30%。

「这是一场影响力巨大的革命，让人难以置信。」Carrillo 说。

今天 AltStore 带头掀起了另一场革命。

Delta 的流行揭示了多年来被 App Store 压抑的强劲需求。这是 Testut 个人的胜利，也是对他多年前拒绝苹果 Offer 的表扬。

可以预见的是，App Store 仍将是 iPhone 用户最主要的下载渠道。不同之处在于，用户现在有了选择的权利。乔布斯曾经说过：「人们不知道自己想要什么。」言下之意是不要给用户过多的选择。这句话被众多乔布斯的信徒奉为圭臬。

在乔布斯逝世 10 多年后，这种影响力，正在逐渐瓦解。

本文来自微信公众号：极客公园 （ID：geekpark），作者：汤一涛

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