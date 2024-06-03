古尔曼：苹果不会在 WWDC 2024 中推出任何搭载 M4 芯片的 Mac 电脑

IT之家 6 月 3 日消息，虽然苹果公司已在上月推出了首搭 M4 芯片的 iPad Pro，不过彭博社的马克・古尔曼在最近的实时通讯中透露苹果公司不会在即将进行的 WWDC 2024 开发者大会中推出任何搭载 M4 芯片的 Mac 电脑。

参考IT之家此前报道，苹果 M4 芯片号称专为 AI 计算设计，该芯片基于第二代 3nm 制程打造，总计集成 280 亿只晶体管，拥有全新显示引擎，采用 4 大核 + 6 小核 CPU，在三月的发布会中苹果声称该芯片“首次为 iPad 带来动态缓存、硬件加速光线追踪和硬件加速网格着色功能”。

而当前苹果公司的 Mac 仅搭载 M3 / Pro / Max 芯片，虽然此前古尔曼透露苹果将在今年 10 月为 MacBook Pro 更新 M4 / Pro / Max 系列芯片，在明年年中为 Mac Pro / Studio 更新 M4 Pro / Max 芯片，但该公司选择不在 WWDC 2024 中推出“AI 赋能”的 M4 新品有些令人意外，特别是本次开发者大会据称将“主打人工智能”。

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