假 iPhone 换真机，苹果十年被骗超 1200 万美元

IT之家 6 月 2 日消息，近日，一起长达十年的手机调包骗局浮出水面，五名犯罪嫌疑人被控利用假冒苹果设备骗取正品换新，令苹果公司损失惨重。据悉，这五名犯罪嫌疑人为中国公民。

据悉，该团伙作案手法并不复杂，他们将购买来的假 iPhone 或其他苹果产品带到苹果零售店，谎称设备故障，要求免费换新。由于部分假 iPhone 甚至具有与正品相似的序列号，零售店员工难以辨别真伪，导致他们将假货换成正品机型。这些骗子随后将换回的正品苹果设备高价出售，牟取暴利。

令人吃惊的是，这种“狸猫换太子”的把戏在长达十年的时间里竟上演了 16000 余次，让苹果公司损失了超 1230 万美元（IT之家备注：当前约 8929.8 万元人民币）。除了 iPhone 手机，涉案产品还包括 Apple Watch、iPad 等多种苹果设备。

法院文件显示，这些骗子团伙与中国境内的一些组织合作，获得了大量假冒苹果设备。他们使用的假 iPhone 甚至具有山寨的序列号，能够通过苹果的系统验证，从而骗过零售店员工。更严重的是，由于序列号被盗用，真正的机主可能无法享受售后服务和维修保障。

为逃避追查，嫌犯经常更换作案的苹果零售店，并且在换机过程中提供虚假信息，包括地址和姓名等。目前，案件仍在审理中，如果罪名成立，嫌疑人将面临长达数年的监禁。

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