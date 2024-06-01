美国银行：AI 手机点燃用户升级热情，苹果 iPhone 将迎多年升级周期

IT之家 6 月 1 日消息，《财富》于 5 月 29 日发布博文，表示苹果将在 AI 浪潮中迎来多年的设备升级周期，点燃消费者的升级热情，和 2007 年 6 月 iPhone 首次发布时的情况类似。

该博文援引美国银行高级股票分析师瓦姆西・莫汉（Wamsi Mohan）观点，将具备 AI 功能的手机称之为 IntelliPhones，会和当前 SmartPhone 有本质区别。

莫汉认为 IntelliPhones 具备实时语言翻译、自动安排约会和旅游，还能帮用户补习功课等等，它不再仅仅只是一台接入各项服务的手机，而是用户的贴心管家。

IT之家翻译莫汉写给美国银行客户的信部分内容如下：

我们认为 IntelliPhones 的推出，类似于功能手机升级到智能手机，将会成为手机圈十年一遇的升级事件，这种阶跃式功能改进将会带来多年升级周期。

苹果全球 iPhone 活跃用户超过 22 亿，凭借着苹果的号召力和影响力，在进入 IntelliPhones 市场之后，他们中的许多人可能会被说服升级。莫汉认为，随着 IntelliPhone 时代的到来，苹果将从 iPhone 的多年升级周期中获益。

美国银行的分析师称，IntelliPhones 将为手机带来新的 AR 和 VR 功能，以及与健康相关的功能，这将使这些手机成为公众心目中的 "必备品"。

分析师写道：

随着人工智能技术的发展，IntelliPhones 与传统智能手机之间的差距可能会进一步拉大，因为它能提供更加复杂和个性化的功能，从而推动人们的升级欲望。 鉴于其便携性、功能和成本，IntelliPhones 将在个人电脑的人工智能领域占据主导地位。

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