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《地狱之刃 2：塞娜的传说》首个更新补丁 1.0.5.0 上线：修复 DLSS 帧生成鬼影、改善 FSR3 伪影等问题

2024/6/1 20:05:56 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 1 日消息，Ninja Theory 工作室昨晚为新作《地狱之刃 2：塞娜的传说》推出游戏 5 月 21 日发售后的首个更新补丁 1.0.5.0，带来大量画面及游戏性修复。

本次更新同时为 PC 与 Xbox 版游戏推出，IT之家附详细更新记录如下：

  • 在选择 “新故事”时添加了警告提示，因为该选项会重置当前存档的故事进度。

  • 修正了大文字大小选项，该选项会导致章节选择中的 UI 元素超出范围。

  • 调整并修复了战斗中处决某些敌人时的动画同步问题。

  • 调整了第一章末 Thórgestr 战斗中的战斗事件

  • 若干本地化修复。

  • 修复了第 2 章定居点谜题中的树木碰撞问题。

  • 修复了长时间游戏后关闭照片模式时的崩溃问题。

  • 修复了一些全游戏范围内的内存泄漏问题。

  • 修复了第 3 章电影中的超广角问题，以防止 Fargrímr 消失。

  • 修复了第 1 章破屋内的室内雨。

  • 修复了运行帧生成时的鬼影问题。

  • 在第 3 章谜题和第 4 章战斗中添加了丢失的 SFX。

  • 修复了游戏中多处字幕缺失的问题。

  • 修复了第 5 章村庄战斗后电影中面部动画的缺失。

  • 修正了塞娜脖子和脸部周围不对齐的桃色绒毛。

  • 调整了 Goði 战斗中的人群推动事件，以获得更好的战斗体验。

  • 改进了 FSR3 伪影。

  • 修正了游戏过程中某些动画对象不可见的情况。

  • 修正了低画面预设下脸部胡须和细毛周围出现黑痕的情况。

Steam 更新记录

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关键词：地狱之刃2

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