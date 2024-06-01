《地狱之刃 2：塞娜的传说》首个更新补丁 1.0.5.0 上线：修复 DLSS 帧生成鬼影、改善 FSR3 伪影等问题

IT之家 6 月 1 日消息，Ninja Theory 工作室昨晚为新作《地狱之刃 2：塞娜的传说》推出游戏 5 月 21 日发售后的首个更新补丁 1.0.5.0，带来大量画面及游戏性修复。

本次更新同时为 PC 与 Xbox 版游戏推出，IT之家附详细更新记录如下：

在选择 “新故事”时添加了警告提示，因为该选项会重置当前存档的故事进度。

修正了大文字大小选项，该选项会导致章节选择中的 UI 元素超出范围。

调整并修复了战斗中处决某些敌人时的动画同步问题。

调整了第一章末 Thórgestr 战斗中的战斗事件

若干本地化修复。

修复了第 2 章定居点谜题中的树木碰撞问题。

修复了长时间游戏后关闭照片模式时的崩溃问题。

修复了一些全游戏范围内的内存泄漏问题。

修复了第 3 章电影中的超广角问题，以防止 Fargrímr 消失。

修复了第 1 章破屋内的室内雨。

修复了运行帧生成时的鬼影问题。

在第 3 章谜题和第 4 章战斗中添加了丢失的 SFX。

修复了游戏中多处字幕缺失的问题。

修复了第 5 章村庄战斗后电影中面部动画的缺失。

修正了塞娜脖子和脸部周围不对齐的桃色绒毛。

调整了 Goði 战斗中的人群推动事件，以获得更好的战斗体验。

改进了 FSR3 伪影。

修正了游戏过程中某些动画对象不可见的情况。