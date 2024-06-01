Excel 正则函数案例介绍

原文标题：《Excel 正则函数终于来了，强大到丧心病狂！》

大家好，我是每天都在学点 Excel 的小兰~

前几天，Excel 365 又又又更新了 3 个新函数：

这些都是正则表达式函数。

正则表达式是一种强大的文本处理工具，它通过定义特定的搜索模式，可以帮助用户进行复杂的字符串搜索、数据验证和文本解析等操作。

总结成一句话，就是能更高效和灵活的帮我们处理文本数据。

那么，这 3 个函数该怎么用呢？

我们通过一些案例来学习一下。

PS.正则表达式函数目前还在测试中，后续将会公开推送。

❶ 提取手机号码

公式如下：

=REGEXEXTRACT(A2"\d{3}-\d{4}-\d{4}"1)

公式解析：从单元格 A2 中提取出符合 "\d {3}-\d {4}-\d {4}" 模式的字符串，并返回第一个匹配项。

其中，"\d {3}-\d {4}-\d {4}" 表示一个由三个数字、一个连字符、四个数字、一个连字符和四个数字组成的字符串。

还是比较容易理解的，对不？

接下来，我们看看第二个案例。

❷ 给电话号码打码

公式如下：

=REGEXREPLACE(A2,"[0-9]+-","***")

公式解析：将单元格 A2 中所有符合 "[0-9]+-" 模式的字符串替换为 "***"。

其中，"[0-9]+-" 表示一个由一个或多个数字字符和一个连字符组成的字符串。

❸ 检查电话号码是否具有特定格式 "(###) ###-####"

公式如下：

=REGEXTEST(A2,"^\([0-9]{3}\) [0-9]{3}-[0-9]{4}$")

公式解析：判断单元格 A2 中的字符串是否符合 "^\([0-9]{3}\) [0-9]{3}-[0-9]{4}$" 模式。

其中，"^\([0-9]{3}\) [0-9]{3}-[0-9]{4}$" 表示一个由一个右括号、三个数字、一个左括号、一个空格、三个数字、一个连字符和四个数字组成的字符串。

如果符合该模式，则返回 TRUE，否则返回 FALSE。

▋写在最后

看完上面 3 个案例，你是不是也发现了，这些新函数的作用，其实就是文章开头写的提取、替换和匹配文本数据。

并且各函数最重要的部分都是参数 2，即正则表达式 👇

"\d{3}-\d{4}-\d{4}"

"[0-9]+-"

"^\([0-9]{3}\) [0-9]{3}-[0-9]{4}$"

至于正则该怎么写，我准备了一些简单的语法规则，希望能帮到大家。

后续也会出一些正则相关的基础教程，敬请期待哦~

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：竺兰

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