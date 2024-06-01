TrendForce：大容量存储需求看涨，2024 年第一季度企业级 SSD 营收环比增长 62.9%

IT之家 6 月 1 日消息，TrendForce 集邦咨询研究显示，在量价齐涨的情况下，2024 年第一季度企业级 SSD 营收达 37.58 亿美元（IT之家备注：当前约 272.83 亿元人民币），环比增长 62.9%。

受到供应商减产影响，自 2023 年第四季度起涌进的大容量订单需求尚未被完全满足，加上其它终端产品欲凭借建置低价库存的采购策略而扩大订单。

同时，AI 服务器带动大容量存储需求明显成长，部分北美客户开始扩大采用 QLC 大容量 SSD 取代 HDD，带动第一季企业级 SSD 采购容量（bit）环比增长超两成。

据介绍，QLC 大容量产品的需求动能明显优于其他容量，三星与 SK 旗下的 Solidigm 占有优势：

三星：营收达 17.82 亿美元（当前约 129.37 亿元人民币），环比增长 85.4%，第二季度有望再增长 30% 以上

SK 集团：营收达 11.44 亿美元（当前约 83.05 亿元人民币），环比增长 49.3%，第二季度有望再增长 30% 以上

美光：营收达 3.74 亿美元（当前约 27.15 亿元人民币），环比增长 49.4%

铠侠：营收达 3.26 亿美元（当前约 23.67 亿元人民币），环比增长 50.1%，第二季度有望再增长 20% 以上

西部数据：营收达 1.33 亿美元（当前约 9.66 亿元人民币）达，环比增长 18.1%

西部数据正在积极争取大容量存储产品出货，未来将会量产 162 层 QLC SSD，并开始与第三方主控厂商共同研发新一代 PCIe 5.0 SSD 产品。

TrendForce 预测，第二季度 AI 服务器对大容量 SSD 的需求持续看涨，推升合约价格续涨超过两成，预估第二季度企业级 SSD 营收仍有机会继续增长 20%。

参考

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