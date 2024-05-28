希捷酷鱼 530 固态硬盘上架，顺序读取至高 7400MB/s

IT之家 5 月 28 日消息，希捷此前悄然推出的 PCIe Gen4x4 固态硬盘酷鱼（BarraCuda）530 现已正式上市。
该固态硬盘的 1024GB 和 2048GB 版本目前在电商平台分别定价 499 / 899 元。
酷鱼 530 采用 M.2 2280-S2 单面外形规格，基于 DRAM-less HBM 方案，搭载 12nm 的群联 PS5027-E27T 主控，支持 NVMe 2.0 协议，除已上市版本外还有 512GB 版本。
该固态硬盘拥有 5 年质保，采用 3D TLC NAND 闪存，MTBF 时长为 180 万小时。
IT之家整理希捷酷鱼 530 固态硬盘各版本参数如下：
|希捷 酷鱼 530
|512GB
|1024GB
|2048GB
|顺序读取速率 （MB/s）
|7200
|7400
|7400
|顺序写入速率 （MB/s）
|4300
|6100
|6400
|质保写入量 （TBW）
|300
|600
|1200
希捷还为该固态硬盘提供了数据救援服务。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。