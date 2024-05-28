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希捷酷鱼 530 固态硬盘上架，顺序读取至高 7400MB/s

2024/5/28 16:29:14 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 5 月 28 日消息，希捷此前悄然推出的 PCIe Gen4x4 固态硬盘酷鱼（BarraCuda）530 现已正式上市。

该固态硬盘的 1024GB 和 2048GB 版本目前在电商平台分别定价 499 / 899 元。

海报

酷鱼 530 采用 M.2 2280-S2 单面外形规格，基于 DRAM-less HBM 方案，搭载 12nm 的群联 PS5027-E27T 主控，支持 NVMe 2.0 协议，除已上市版本外还有 512GB 版本

该固态硬盘拥有 5 年质保，采用 3D TLC NAND 闪存，MTBF 时长为 180 万小时。

IT之家整理希捷酷鱼 530 固态硬盘各版本参数如下：

希捷 酷鱼   530512GB1024GB2048GB
顺序读取速率 （MB/s）720074007400
顺序写入速率 （MB/s）430061006400
质保写入量 （TBW）3006001200

希捷还为该固态硬盘提供了数据救援服务。

京东希捷 酷鱼 530  固态硬盘 2TB899 元直达链接


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关键词：希捷固态硬盘

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