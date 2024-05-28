Goodram 推出 IRDM PRO NANO 固态硬盘：M.2 2230 外形，PCIe Gen4x4 规格

IT之家 5 月 28 日消息，又有一家公司加入消费级 M.2 2230 固态硬盘市场：波兰存储企业 Goodram 近日推出了 IRDM PRO NANO，为紧凑型笔记本和掌机提供更多选择。
Goodram 母公司首席执行官维斯瓦夫・威尔克（Wiesław Wilk）表示：
IRDM PRO NANO 不仅仅是一款固态硬盘，更是对移动设备市场日益增长的需求的周到响应。在这个市场中，速度、小尺寸和可靠性是至关重要的。
这款固态硬盘的设计考虑到了移动游戏玩家的需求，他们不会在设备的性能和移动性之间做出妥协。
IRDM PRO NANO 固态硬盘基于 PCIe Gen4x4 界面，包含 512GB、1TB 和 2TB 三个容量版本，MTBF 时长为 150 万小时。
IT之家整理 IRDM PRO NANO 固态硬盘各版本参数如下：
|IRDM PRO NANO
|512GB
|1TB
|2TB
|顺序读取速率 （MB/s）
|5100
|7300
|7300
|顺序写入速率 （MB/s）
|4600
|6000
|6000
|随机读取速率 （IOPS）
|780K
|750K
|750K
|随机写入速率 （IOPS）
|920K
|850K
|850K
Goodram 为 IRDM PRO NANO 固态硬盘提供五年保修，各版本的质保写入量分别为 300 / 600 / 1200 TBW。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。