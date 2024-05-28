首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

Goodram 推出 IRDM PRO NANO 固态硬盘：M.2 2230 外形，PCIe Gen4x4 规格

2024/5/28 15:33:06 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
评论：

IT之家 5 月 28 日消息，又有一家公司加入消费级 M.2 2230 固态硬盘市场：波兰存储企业 Goodram 近日推出了 IRDM PRO NANO，为紧凑型笔记本和掌机提供更多选择。

宣传图

Goodram 母公司首席执行官维斯瓦夫・威尔克（Wiesław Wilk）表示：

IRDM PRO NANO 不仅仅是一款固态硬盘，更是对移动设备市场日益增长的需求的周到响应。在这个市场中，速度、小尺寸和可靠性是至关重要的。

这款固态硬盘的设计考虑到了移动游戏玩家的需求，他们不会在设备的性能和移动性之间做出妥协。

IRDM PRO NANO 固态硬盘基于 PCIe Gen4x4 界面，包含 512GB、1TB 和 2TB 三个容量版本，MTBF 时长为 150 万小时。

IT之家整理 IRDM PRO NANO 固态硬盘各版本参数如下：

IRDM PRO   NANO512GB1TB2TB
顺序读取速率 （MB/s）510073007300
顺序写入速率 （MB/s）460060006000
随机读取速率 （IOPS）780K750K750K
随机写入速率 （IOPS）920K 850K850K

Goodram 为 IRDM PRO NANO 固态硬盘提供五年保修，各版本的质保写入量分别为 300 / 600 / 1200 TBW

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：GoodramIRDM固态硬盘

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用