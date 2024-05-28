Goodram 推出 IRDM PRO NANO 固态硬盘：M.2 2230 外形，PCIe Gen4x4 规格

IT之家 5 月 28 日消息，又有一家公司加入消费级 M.2 2230 固态硬盘市场：波兰存储企业 Goodram 近日推出了 IRDM PRO NANO，为紧凑型笔记本和掌机提供更多选择。

Goodram 母公司首席执行官维斯瓦夫・威尔克（Wiesław Wilk）表示：

IRDM PRO NANO 不仅仅是一款固态硬盘，更是对移动设备市场日益增长的需求的周到响应。在这个市场中，速度、小尺寸和可靠性是至关重要的。

这款固态硬盘的设计考虑到了移动游戏玩家的需求，他们不会在设备的性能和移动性之间做出妥协。