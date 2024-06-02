Statcounter：Win11 扭转颓势，用户流失两月后重获增长

IT之家 6 月 2 日消息，根据统计机构 Statcounter 的数据，过去两个月，微软最新款操作系统 Windows 11 似乎遭遇了一些挫折，用户出现流失，Windows 10 市场份额显著上升，这使 Windows 11 成为唯一在生命周期中期出现用户下滑的现代版本系统。

然而，积极的迹象在 5 月出现。Statcounter 最新报告显示，Windows 11 的市场份额回升至 27.76%，较 4 月份增长了 1.33 个百分点。与去年同期相比，Windows 11 的份额也实现了 4.81 个百分点的增长（2023 年 5 月份为 22.95%）。与之对应的是，Windows 10 的份额则在回升后再次下跌。4 月份好不容易攀升至 70% 以上的份额，在 5 月份又丢失了一部分用户，目前占比为 68.34%。

IT之家附 5 月份 Windows 系统各版本市场份额具体情况如下：

Windows 10 - 68.34% (-1.69 个百分点)

Windows 11 - 27.76% (+1.33 个百分点)

Windows 7 - 2.86% (+0.05 个百分点)

Windows 8.1 - 0.43%

Windows XP - 0.37% (+0.04 个百分点)

值得一提的是，已经停止支持十余年的古老系统 Windows XP 居然还能出现在 Statcounter 的统计数据中，着实令人感到吃惊。Statcounter 的数据来源是拥有现代互联网连接的系统，因此 Windows XP 的出现显得有些奇怪。

需要注意的是，Windows 10 也即将步入停止支持的行列。微软计划于 2025 年 10 月终止对 Windows 10 的支持，并发布了新的支持页面，告知用户 Windows 10 即将寿终正寝的消息。

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