微软 Win11 Dev 26120.751 发布：改进 Copilot、优化设置应用

IT之家 6 月 1 日消息，微软今天面向 Dev 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了适用于 Windows 11 系统的 KB5037874 更新，用户安装后版本号升至 Build 26120.751。

变化和改进

[Copilot in Windows]

Copilot 现在作为一款应用程序，固定在任务栏上，让其和其它应用一样，支持调整窗口大小、移动和抓取窗口的功能。

微软宣布将取消 Win+C 组合快捷方式，对于带有 Copilot 键的新设备，用户点击该按钮打开 Copilot；而对于没有 Copilot 按键的设备，用户可以使用 WIN +（Copilot 固定在任务栏上的数字位置）来打开 Copilot。

[设置]

微软已开始在 "设置">"账户" 下推出一个新的 "关联设备" 页面，让您可以管理使用 Microsoft 账户登录的 PC 和 Xbox 游戏机。IT之家附上相关图片如下：

此设置页面只会显示在 Windows 11 的家庭版和专业版上，并且用户必须使用 Microsoft 账户登录。

修复

[小部件]

修复了导致 WIN + W 键盘快捷键无法正常打开小工具板的问题。

[其它]

修复了 explorer.exe 崩溃对 live captions 和 voice access 的影响。

某些移动运营商的国家和运营商设置资产（COSA）配置文件。

修复可能影响 Windows 更新安装的问题。

修复阻止用户安装新的 Windows 更新问题。

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