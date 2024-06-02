纪念游戏发行 15 周年，乐高推出首款针对成年玩家的《我的世界》套装

IT之家 6 月 2 日消息，为了纪念《我的世界》发行 15 周年，乐高推出了该系列首款专为成年粉丝打造的大型套装 ——“工作台（The Crafting Table）”。据 Jay's Brick Blog 报道，该套装现已开启预订，共有 1195 块颗粒，适合 18 岁以上玩家，售价为 89.99 美元（IT之家备注：当前约 653 元人民币），并将于 8 月 1 日正式发售。

乐高表示，该套装将包含“熟悉的生物群系、玩家喜爱的生物以及隐藏的彩蛋”。正如其名，整个套装的外形就是一个游戏内的工作台。然而，打开工作台后，里面将呈现出一个微缩的《我的世界》世界，包含了 12 个不同的生物群系，例如拥有村庄的平原、拥有钟乳石洞穴的针叶林以及拥有废弃矿井的绯红森林。

套装内还包含八个微缩人物，其中包括史蒂夫、Alex、骷髅、爬行者和一只猪。此外，套装还融入了五个微型建筑模型以及印有游戏经典语录的贴纸。整个套装拼搭完成后的尺寸为 14 厘米 x 15 厘米 x 15 厘米。

“工作台”属于乐高针对成年玩家推出的系列产品之一，该系列的其他热门产品还包括之前传闻已久的“塞尔达传说”德库树、“复古收音机”以及人气颇高的“星球大战”TIE 拦截机。

值得一提的是，《我的世界》即将登陆 Netflix 平台，推出全新的动画剧集。此外，还有明年将上映的真人电影，由杰克・布莱克和杰森・莫玛主演。

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