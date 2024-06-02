谷歌 Pixel 9 系列手机 Tensor G4 芯片跑分曝光，提升幅度有限

IT之家 6 月 2 日消息，谷歌将在今年秋季发布的 Pixel 9 系列迎来了新消息，包括处理器规格和跑分成绩。

据悉，Pixel 9、Pixel 9 Pro 和 Pixel 9 Pro XL 将搭载全新 Tensor G4 芯片，这将是最后一款采用部分谷歌定制方案的 Tensor 处理器。从 2025 年 Pixel 10 系列开始，谷歌将完全自主设计 Tensor 芯片（代号 Tensor G5）。而且 Tensor G5 将采用台积电的第二代 3nm 制程工艺生产，而非三星代工的 4nm 制程。

据俄罗斯科技网站 Rozetked 发布的信息，Tensor G4 将采用 1+3+4 的核心架构，包括一颗最高主频达 3.1GHz 的 Cortex-X4 性能核心、三颗最高主频达 2.6GHz 的 Cortex-A720 均衡核心以及四颗最高主频达 1.95GHz 的 Cortex-A520 能效核心。IT之家注意到，与目前 Pixel 8 系列使用的 Tensor G3 相比，Tensor G4 核心数量略有减少 (G3 为 9 核)，但核心频率有所提升。

跑分方面，Rozetked 公布了三款新 Pixel 的安兔兔跑分成绩：Pixel 9 得分为 1071616，Pixel 9 Pro 为 1148452，Pixel 9 Pro XL 则以 1176410 居首。相比之下，Pixel 8 的跑分接近 900000，Pixel 8 Pro 为 1142984。

需要注意的是，跑分测试使用的是非最终版本软件，因此 Pixel 9 系列正式上市后的最终成绩可能还会更高。不过，从目前泄露的信息来看，Pixel 9 系列的性能提升幅度可能比较有限。

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