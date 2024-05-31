消息称三星 Galaxy S24 系列手机国行版“即圈即搜”将支持谷歌搜索

IT之家 5 月 31 日消息，据博主 @i 冰宇宙 今日爆料，三星 Galaxy S24 系列手机国行版“即圈即搜”将支持谷歌搜索。具体上线时间，该博主并未透露。

根据三星此前介绍，三星 Galaxy S24 系列实装了众多高阶 AI 能力，将输入、翻译、录音机、笔记、相机等实用功能 AI 化，为用户带来更方便、更高效的综合体验。与海外版不同的是，三星 Galaxy S24 系列的 AI 功能大多由国内厂商提供服务，例如百度等。

IT之家此前报道，Galaxy AI 深度集成百度文心大模型多项能力，可提供端侧赋能的通话、翻译功能，以及借助生成式 AI 带来的智能摘要、排版等功能。此外，Galaxy S24 系列手机首创了“即圈即搜”，用户在文字、图片或视频上进行简单的手势操作，如画圈、划线等，即可立即获得相关搜索结果。

此外，三星笔记还带来“全新升级”的笔记助手，可完成内容翻译、提炼总结及智能排版等操作。用户在录制语音时，端侧 AI 还可将语音实时转录为文本，并区分不同发言人，支持多语种翻译、生成会议纪要。

目前，三星 Galaxy AI 功能已经下放 S21 / S22 / Z Flip 3 等众多机型当中，“即圈即搜”谷歌版本能否继续下放，IT之家也会持续关注。

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