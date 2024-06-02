Netflix 动画剧集《古墓丽影：劳拉传奇》10 月 10 日上线，预告片释出

IT之家 6 月 2 日消息，Netflix 动画剧集《古墓丽影：劳拉・克劳馥传奇（Tomb Raider: The Legend of Lara Croft）》今日公布了上映日期，该剧将于 10 月 10 日登陆 Netflix 平台。官方还释出了一段全新预告片，让观众得以更深入地了解剧集内容。

这部作品将紧接重启后的《古墓丽影》游戏三部曲（《古墓丽影》《古墓丽影：崛起》和《古墓丽影：暗影》）的剧情展开，讲述劳拉・克劳馥在追寻一件“危险而强大的”被盗文物过程中，被迫“面对真实的自我，并决定自己想成为怎样的英雄”。

《古墓丽影：劳拉・克劳馥传奇》最早于 2021 年公布，由 Legendary Television 和《恶魔城》动画工作室 Powerhouse Animation 联合制作。该剧集的编剧和执行制片人是曾参与过《巫师：血源》制作的塔莎・霍克 (Tasha Huo)，劳拉・克劳馥则由海莉・阿特维尔 (Hayley Atwell) 担任配音。

IT之家需要指出的是，本作并非亚马逊 Prime Video 正在开发的另一部《古墓丽影》剧集，后者由《伦敦生活》的编剧兼执行制片人菲比・沃勒-布里奇 (Phoebe Waller-Bridge) 操刀。

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