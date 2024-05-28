Netflix CEO：抢你饭碗的不是 AI，而是熟练使用 AI 的人

IT之家 5 月 28 日消息，网飞（Netflix）首席执行官泰德・萨兰多斯（Ted Sarandos）并不认为 AI 未来有一天会取代编剧、演员和导演，但精通 AI 的人可能会取代你的工作。

萨兰多斯在接受《纽约时报》采访时表示：“我不相信人工智能程序能创作出比人类顶尖编剧更好的作品，也不相信 AI 未来会取代优秀的演员，更不相信未来我们无法分辨 AI 和人类作品的差别”。

萨兰多斯表示 AI 不会抢走你的饭碗，熟练掌握 AI 技能的人才会抢走你的饭碗。

萨兰多斯以家庭录像机转变为切入，IT之家翻译相关采访内容如下：

还记得大家是如何对抗家庭录像机的吗？几十年来，电影制片厂都不愿意将电影授权给电视台播放，因此，娱乐业的每一次技术进步都会引发争论，但最终都会促进业务增长。我不知道这次是否有所不同。 25 年前，当我们开始邮寄 DVD 时，我们进入了一个转型期的行业。我们知道，实体媒体不会是未来。 我认为当今创意领域使用 AI 是水到渠成的事情。编剧、导演、剪辑师将把人工智能作为一种工具，更好地完成他们的工作，更高效地完成任务。

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