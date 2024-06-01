深蓝汽车 5 月交付 14371 辆，第十万辆深蓝 S7 量产车今日下线

IT之家 6 月 1 日消息，深蓝汽车现公布了最新交付数据：2024 年 5 月总交付量为 14,371 辆。作为对比，深蓝汽车 2023 年 5 月交付 7021 辆，今年 4 月交付 12,744 辆，以此计算同比增长 104.69%，环比增长 12.77%。

此外，根据深蓝汽车产品规划，新能源硬派 SUV 新物种 —— 深蓝 G318 以及全新紧凑型 SUV—— 深蓝 S05 也将在不久后正式上市，届时将会组成更丰富的产品矩阵。

今日，深蓝 S7 第十万辆量产车在深蓝南京智慧工厂正式下线，该车于 2023 年 6 月 25 日正式上市，并于 6 月 30 日开启交付，5 天实现交付破万，5 个月实现 5 万交付，不到一年实现 10 万台量产车下线。

据官方介绍，南京长安工厂是全新新能源智能个性化定制示范工厂，集柔性化、智能化、自动化、数字化、绿色化、高效率生产技术于一体。工厂规划年产能 20 万辆，可开发纯电动、增程式等新能源汽车。共有冲压车间、车身车间、涂装车间、总装车间、电池车间五大车间，集智能化、自动化、高效率等于一体，具有全新新能源、智能、个性化定制、净零碳四大特点。

IT之家汇总目前已公布的车企 5 月交付数据如下：

上汽集团：8.1 万辆新能源车，其中上汽通用 7443 辆同比增长 214%

理想汽车：35020 辆，同比增长 23.8%

蔚来汽车：20544 辆，同比增长 233.8%

极氪汽车：18616 辆，同比增长 115%

深蓝汽车：14371 辆，同比增长 104.69%

小鹏汽车：10146 辆，同比增长 35%

小米汽车：8630 辆

岚图汽车：4521 辆，同比增长 51%

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。