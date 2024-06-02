美国国家安全局：每周重启一次手机能有效防范黑客攻击

IT之家 6 月 2 日消息，美国国家安全局 (NSA) 在一份名为“移动设备最佳实践”的报告中，提供了多种方法帮助用户抵御黑客攻击，其中一个简单易行的方法就是 —— 每周重启一次手机。

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报告指出，鱼叉式网络钓鱼攻击可能针对你的手机安装恶意软件，而零点击漏洞攻击甚至无需你任何操作就能使你的设备中毒。美国国家安全局每周至少关闭手机一次，然后再重新打开，这一简单操作可以让黑客更难从手机中窃取信息。不过他们也提醒，此举并不能完全防止攻击的发生。

IT之家注意到，报告中还列举了其他可能影响手机安全的威胁：

恶意应用：可能感染你的手机

恶意 Wi-Fi 网络：可能截取并重定向你的设备流量

间谍软件：可能监控你手机上的音视频通话

远程访问权限的黑客：可能收集你的通话或短信数据

短时间获取过你手机的人：也可能安装恶意软件或间谍软件

NSA 同时提供了多种自我保护的方法：

更新应用和操作系统：确保系统及时安装最新的安全补丁

使用官方应用商店：仅在官方商店下载应用

谨慎点击链接：避免点击电子邮件和短信中的链接或文件附件，这些都是常见的恶意软件触发方式

警惕公共 Wi-Fi 网络：尽量避免连接公共网络，建议在连接时使用虚拟专用网络

关闭蓝牙：非必要时关闭蓝牙，防止未知设备连接你的手机

设置安全密码：创建至少六位数的强密码来锁定和解锁手机

启用生物识别功能：使用面部识别或指纹扫描等功能提高安全性

使用可信赖的配件：仅使用原装充电线或来自可信赖制造商的充电配件，避免使用公共 USB 充电站

关闭定位服务：非必要时关闭定位服务

“移动设备面临的威胁日益普遍，范围和复杂性也在不断增加，” 美国国家安全局在报告中说，“移动设备用户希望充分利用设备的功能，但许多功能在提供便利性和能力的同时，也牺牲了安全性。这份最佳实践指南概述了用户可以采取的步骤，更好地保护个人设备和信息。”

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