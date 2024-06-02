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乔思伯 CR-1000 V2 PRO ARGB 风冷散热器上架开售：12cm 风扇 + 6 热管，119 元

2024/6/2 12:47:45 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 6 月 2 日消息，乔斯伯 CR-1000 V2 PRO ARGB 风冷散热器（白色款）目前已经在京东现货开售，黑色款此前已于京东先行开售，该散热器主打“12cm 风扇 + 6 热管”，售 119 元

据介绍，该散热器搭载一体化顶盖，顶部中心部分为碳纤维晒纹质感，左右两端分别包含一块梯形千层幻境光效区域轴心盖同样拥有千层镜灯效

规格方面，该散热器采用单塔单风扇结构， 157mm，搭载 6 根 6mm 镀镍抗氧化热管，热管直触设计，同时配备一枚标准 12025 规格的风扇，解热能力 230W，可满足英特尔酷睿 i5 和 AMD 锐龙 R7 处理器的散热需求。

该风扇搭载 9 片镰刀型低噪扇叶，转速区间 600~1500 RPM，风量区间 28.12~59.48 CFM，风压区间 0.26~1.81 mmH2O，噪声区间 22~32 db (A)。

CR-1000 V2 PRO ARGB 兼容英特尔 LGA 1700 / 1200 / 115X 和 AMD AM4 / AM5 平台。乔斯伯方面为其提供 年质保

IT之家附该散热器详细参数如下：

京东乔思伯 CR-1000 V2 PRO 散热器 119 元直达链接

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关键词：散热器乔斯伯风冷散热器

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