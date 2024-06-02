乔思伯 CR-1000 V2 PRO ARGB 风冷散热器上架开售：12cm 风扇 + 6 热管，119 元

IT之家 6 月 2 日消息，乔斯伯 CR-1000 V2 PRO ARGB 风冷散热器（白色款）目前已经在京东现货开售，黑色款此前已于京东先行开售，该散热器主打“12cm 风扇 + 6 热管”，售 119 元。

据介绍，该散热器搭载一体化顶盖，顶部中心部分为碳纤维晒纹质感，左右两端分别包含一块梯形“千层幻境”光效区域；轴心盖同样拥有“千层镜”灯效。

规格方面，该散热器采用单塔单风扇结构，高 157mm，搭载 6 根 6mm 镀镍抗氧化热管，热管直触设计，同时配备一枚标准 12025 规格的风扇，解热能力 230W，可满足英特尔酷睿 i5 和 AMD 锐龙 R7 处理器的散热需求。

该风扇搭载 9 片镰刀型低噪扇叶，转速区间 600~1500 RPM，风量区间 28.12~59.48 CFM，风压区间 0.26~1.81 mmH 2 O，噪声区间 22~32 db (A)。

CR-1000 V2 PRO ARGB 兼容英特尔 LGA 1700 / 1200 / 115X 和 AMD AM4 / AM5 平台。乔斯伯方面为其提供 3 年质保。

IT之家附该散热器详细参数如下：

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