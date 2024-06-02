556 元 3 期免息：海信 10kg 全自动波轮洗衣机京东 618 限时新低

海信 HB100DF56 全自动波轮洗衣机 10kg 日常售价 1099 元。

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据介绍，海信 HB100DF56 采用钛晶灰金属机身，防水防潮经久耐用。升级双侧毛屑过滤系统，高效收集细微毛屑，不回流，免除粘连困扰。

内部采用不锈钢内桶，表面光滑细腻，含有隐藏式排水孔，避免勾丝不伤衣物。提供内桶自洁模式，高压水流 360° 冲刷桶壁，无需手动清理。

另外，更有风干程序，可利用内桶高速运转所产生的强劲风力带走残留水渍，避免桶壁潮湿。

官方参数

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