2569 元限时购：海信 HG100 + DG10 热泵洗烘套装京东 618 探新低

海信 HG100DSE12F 滚筒洗衣机 + DG10SE3 热泵烘干机 组合套装 10kg 日常售价 5299 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 2569.1 元：

满 2000-200 元限时券：点此查看。

PLUS 会员满 5000-400 元超级补贴：点此查看。

参与每满 1000 元减 100 元活动，PLUS 会员立减 19.2 元。

点击下方两款单品，各领券 + 加购物车 1 件。

加入购物车时选择以旧换新 *，选择任何一部老、旧、坏电视等家电（京东回收价 35 元左右），京东补贴 500 元。

前 100 名付尾款返 200 元 E 卡，前 4 小时返 200 元 E 卡，视频晒单返 50 元 E 卡。

4799-200-19.2-500-200-200-50-4799 /（4799+219）*（400+400）=2569.1 元，真真划算~

付定金送 PLUS 会员季卡，晒单送提梁壶套组，365 天只换不修。

* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包。

据介绍，海信 HG100DSE12F 滚筒洗衣机 支持“活水舱”科技，能将生活用水分解成高能态弱碱性小分子团活性水，激发洗涤剂酶活性，配合亿万级细密泡沫，提高洗涤效率。

另外，DG10SE3 热泵烘干机 采用双擎热泵科技，独立电机 + 独立风机分开驱动，支持全时正反匀烘，内筒正反转比例一致，烘干时能将衣物充分抖散，防缠绕不内卷。42~69℃宽幅变温烘，可根据不同衣物需求选择不同档位。且设有多重线屑过滤，烘干后衣物干净又清爽。

官方参数

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】