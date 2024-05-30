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4K 全色激光：海信 Vidda C1 投影仪 3999 元 3 期免息（赠半年延保）

2024/5/30 13:55:06 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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海信 Vidda C1 投影仪发布于 2022 年 5 月，搭载海信自主研发的全色激光技术，还采用了海信高端电视同源画质调校技术，日常售价为 4599 元。

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据了解，海信“全色激光技术”是将红、绿、蓝三色激光作为光源，并且结构中取消了荧光色轮部件。

硬件部分，Vidda C1 配备了 MT9669 旗舰级芯片和 4GB+64GB 内存，支持 2.4G / 5.0G 双频 WiFi，内置蓝牙 5.0 可同时连接 2 副 TWS 耳机。在专属游戏模式还可实现 120Hz 高刷和 12ms 无感超低延迟。

音响方面，Vidda C1 配备了 2×10W 扬声器，拥有 1.5L 音腔，支持 DTS Virtual X 360° 环绕音效、Dolby DAP 影院级沉浸音效，蝰蛇音效。

Vidda C1 的推荐投影尺寸为 80~150 英寸，采用双目动态识别技术，包含 2 块高精度 CMOS 模组、1 组 ToF 激光雷达以及 1 个高灵敏光线传感器，支持无感自动对焦、智能梯形校正、自动避障、自动入幕等。

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关键词：海信投影仪

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