Excel 制作自动更新的库存表

原文标题：《用上这个能自动更新的库存表，5 分钟干完同事一天的活！》
锵锵！大家好哇~ 我是卫星酱！
上周，咱的同事阿利搓着手问：有没有库存管理的表格可以给他用下~
的确，天天出入库，时时盘库存，太多繁琐重复的计算，真的会忙不过来……
好吧，卫某我这就分享一份库存表，并讲一讲它的用法啦~
先来看看成品：
如果你想学习更多表格制作，高效办公的小技巧~
这份库存表分为三个部分，分别是录入区，筛选区和统计区。
1、录入区
以下区域就是我们录入数据的地方：
其中「记录日期」、「产品 ID」、「产品名称」、「期初数量」和「单价」是相对固定的内容；
这里只填写了一些示例，同学们在填入自己的数据时，可以对这部分内容进行数据验证，避免统计出错。
像上图所示在【数据】选项卡下选择【数据验证】，允许【序列】，并设置数据来源为当前列，【确定】。
本日库存和销售额都有对应的公式，无需手动计算。
当「本日库存」小于 20 时，J 列单元格会填充为红色，方便大家检查库存预警。
如果需要其他安全库存量，可以自行修改公式：
由于该区域是超级表，无需下拉就能更新整列公式。
2、筛选区
筛选区以日期为筛选项，统计各产品的进货和销售总量。
也可以筛选产品，单独对某几个产品求和。
当我们更新了录入区的数据时，记得要【刷新】数据透视表，这样统计才准确~
选中数据透视表任意一个单元格，【数据透视表分析】-【刷新】，就是这么简单！
在录入区下方新增新的行也是一样哦，超级表会自动扩充，但我们得点【刷新】才能得到最新的统计！
3、统计区
最后我们来到统计区，这里可以计算各产品在所有时间内的总库存和总销售额~
为什么不在数据透视表里一起统计？
其实是因为「期初数量」的存在，使得所有日期的总量统计比较复杂：
毕竟其它数据在透视表中是每个日期都相加，而它只能算一次！
总库存 = 期初数量 + 进货总量-销售总量
所以我们有了这个统计区：
添加新产品时记得修改公式的标红部分：
添加后整个表格同样会自动更新（透视表要点击【更新】）~
不过，值得注意的是，这里动态提取产品名称的函数是 UNIQUE，一个 Office 365 的专属函数。
如果小伙伴的 Excel 中不能使用该函数，可以从筛选区，也就是透视表中复制，比使用旧函数还要便捷些
本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：卫星酱
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