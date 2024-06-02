消息称任天堂正将经典游戏《塞尔达传说：黄昏公主》重制搬上 Switch 平台

IT之家 6 月 2 日消息，此前有消息称任天堂将在下一财年（2025 年 4 月 1 日）前公布两款经典游戏的高清重制版本，其中一款游戏据称来自 NGC 平台，而目前消息源 Midori 透露这款“神秘游戏”是《塞尔达传说：黄昏公主（The Legend of Zelda：Twilight Princess）》。

IT之家注意到，除了平台原生大作《塞尔达传说：荒野之息 / 王国之泪》外，任天堂此前还将《塞尔达传说：天空之剑 / 梦见岛》搬上了 Switch 平台，如果相关消息源为真，我们未来能够在 Switch 平台上玩上更多系列游戏。

据介绍，《塞尔达传说：黃昏公主》最初发布于 2006 年，本作时间设定于《时之笛》与《姆吉拉的假面》结束后的几百年，采用较为阴暗的基调。

游戏主角林克在奥登村中过着负责管理羊群的生活。某天，布布林（Bulblin）族突然攻击村庄并绑架了许多小孩。林克前去追赶却碰上了黄昏领域的外墙，而后被暗影怪物给拖进了黄昏领域。林克进入黄昏领域后变成了一只狼并遇到了形似精灵的影之族人米多娜（Midna）。 米多娜强迫林克服从他并带着他去找塞尔达公主（Princess Zelda）。塞尔达表示黄昏之王赞特（Zant）入侵了海拉鲁城并四处破坏，把整个海拉鲁城给囚禁在黄昏领域之中。为了拯救海拉鲁，林克必须四处搜集光之灵魂并逐个解放海拉鲁的不同区域。

另参考IT之家先前报道，该消息源先前还透露任天堂正在开发一个代号为“U-King-O”的项目，考虑到 Switch 2 的代号为“Ounce”，而 U-King 是《塞尔达传说：旷野之息》的代号，且参考任天堂喜欢在项目代号中加入机型，比如 3DS 游戏后面会加“-C”，因此这一“O”代码代表任天堂有望在开发《塞尔达传说：旷野之息》的“Switch 2 加强版本”。

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