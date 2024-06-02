振华推出 Leadex VII 2800W 电源：提供四个 12V-2×6 接口、80 Plus 白金认证

IT之家 6 月 2 日消息，振华宣布将于 Computex 2024 台北国际电脑展推出包括 Leadex VII 2800W 电源在内的多款“机电散”新品。

Leadex VII 2800W 电源

振华 Leadex VII 2800W 电源通过 80 Plus 白金认证，符合最新的 ATX 3.1 与 PCIe 5.1 标准，搭载全日系电容与 FDB 风扇。

产品图片显示，Leadex VII 2800W 电源提供高达 4 个最新的 12V-2×6 电源接口。

Cooldex AIO-420 水冷散热器

Cooldex AIO-420 水冷散热器搭载 420mm 冷排与高风压 14cm 风扇，冷头内置 LCD 屏幕。

Cooldex DT8 Max 风冷散热器

Cooldex DT8 Max 风冷散热器采用双塔设计，搭载 Megacool PBT 高风压风扇，售价 89.99 美元（IT之家备注：当前约 653 元人民币）。

Megacool Reverse Fan 120mm 风扇

Megacool Reverse Fan 120mm 是一款反转散热风扇，采用 LCP 材质打造。

Zillion Direct 机箱

Zillion Direct 机箱搭载磁吸前 Mesh 面板、可移除的前部、顶部面板与 Mesh 侧板，支持显卡竖装、可调电源位置，兼容 390mm 长度的显卡与 180mm 高度的风冷散热器。

2024 台北国际电脑展专题

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