799 美元，华硕 ROG Ally X 游戏掌机发布：升级 80Wh 电池、24GB 内存、2280 硬盘位

IT之家 6 月 2 日消息，华硕今日直播发布了新款 ROG Ally X 游戏掌机，维持 AMD 锐龙 Z1 Extreme 处理器不变，电池容量翻倍升级为 80Wh、内存容量升级为 24GB、固态硬盘位改为 M.2 2280 规格，售价 799 美元（IT之家备注：当前约 5801 元人民币）。

ROG Ally X 掌机相对于初代 Ally 掌机，主要带来了下列升级：

电池容量由前代的 40Wh 翻倍升级至 80Wh；原装硬盘容量由 512GB 升级至 1TB，且硬盘位由 M.2 2230 更换为 2280。

ROG Ally X 将前代的 16GB LPDDR5-6400 内存升级为 24GB LPDDR5X-7500 内存。

此外，华硕优化了 ROG Ally X 掌机的人体工程学设计，号称相比前代提供更加贴合手掌的使用体验。

新款掌机还采用了新的摇杆模组，寿命由 200 万次升级至 500 万次，且弹簧的手感有所调紧，采用便于更换的设计；全新的 D-Pad 十字键设计可提供更清晰的反馈。

此外，摇杆的位置也有所调整，以提供更自然的操控体验；掌机背后的自定义宏按键尺寸有所减小。

掌机顶部的 XG Mobile 显卡拓展坞接口更换为两个 Type-C 接口，其中一个支持 USB4、一个为 USB 3.2 Gen 2 规格，均支持 PD 3.0 充电与 DP 1.4 显示输出功能。

散热方面，Ally X 采用升级的“零重力散热系统”，提供 9-30W 散热能力，在风扇尺寸减小的同时风量有所增加。

华硕宣称与前代掌机相比，Ally X 风量提升 24%、屏幕面板温度降低 6°C。

▲ 官方直播拆机

配件方面，华硕还为 ROG Ally X 提供了官方硬壳包、140W GaN 多口充电器等配件。

奥创 SE 控制中心 1.5 版将于今年 7 月推出，优化 UI 设计、提供更多功能。

ROG Ally X 仍搭载 AMD 锐龙 Z1 Extreme 处理器、7 英寸 FHD 120Hz VRR 屏幕等配置不变，重量上涨 11.5% 至 678 克。

新款 ROG Ally X 掌机即日起开启预售，将于 7 月正式发售，定价 799 美元（当前约 5801 元人民币）。

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