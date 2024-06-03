AI 电影来袭：翠贝卡电影节将展映 5 部使用 OpenAI Sora 制作的短篇

IT之家 6 月 3 日消息，由著名演员罗伯特・德尼罗 (Robert de Niro) 创立的纽约翠贝卡电影节 (Tribeca Festival) 即将迎来历史性时刻，生成式人工智能将首次登上这个已有 20 年历史的电影盛会。

6 月 15 日，翠贝卡电影节将携手 OpenAI 公司首映“Sora 短片”，届时将展映五部使用人工智能创作的短片作品，这标志着 OpenAI 的文本转视频工具 Sora 首次在电影节上亮相。

根据电影节发布的声明，创作者们承诺遵守去年与导演、演员和编剧工会达成的有关人工智能使用的相关条款。主办方为这些电影人提供了 OpenAI 工具的培训、抢先使用 Sora 的机会，以及独立创作的自由，并要求他们在几周内完成作品。

OpenAI 公司在 2 月份推出了 Sora，旨在“理解和模拟运动中的物理世界”。尽管该工具尚未公开发布，但 OpenAI 宣称其能根据文本生成长达一分钟的视频。

IT之家注意到，最初一些好莱坞资深人士将这项技术视为威胁。电影制作人 Tyler Perry 在看到 Sora 的能力后，暂停了他耗资 8 亿美元的工作室扩建计划。然而，之后一些有机会使用 Sora 的创作者表示，Sora 增强了他们的创作过程。他们能够更清晰地传达抽象概念，并以新方式可视化想法。同时，他们并没有感受到被替代的威胁。

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